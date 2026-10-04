Bizarní změna v pořadu Prostřeno!: Hostitel během svého vlastního večera nedorazí

Oblíbená kuchařská show tentokrát nabídne nečekanou situaci, kterou soutěžící ani diváci běžně nezažívají.
Pořad Prostřeno! je založený na jednoduchém principu: pět lidí se během týdne postupně střídá v roli hostitele, připravuje večeři a následně hodnotí ostatní. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že v týdnu od 5. října do zaběhnutého schématu zasáhne nečekaná okolnost, se kterou se původně vůbec nepočítalo. Jak se s tím popasují ostatní?
Marianův večer, ale bez Mariana
Čtvrteční hostitel Marian Mašek se během týdne potýká se zdravotními problémy. Student a sportovní nadšenec, který má rád především basketbal, proto řeší, jestli bude vůbec schopný svůj večer absolvovat. Jeho připravené menu nicméně ze soutěže ani tak nezmizí. Na stole se má objevit bruschetta s ricottou a rajčaty, rajčatová polévka, carbonara po římsku, míchaný salát a cheesecake. Jenže vzhledem k okolnostem tentokrát nebude jednotlivé chody připravovat podle běžného scénáře hostitel u svého vlastního stolu.
Zapojit se totiž budou muset jeho soupeři. Rozdělení úkolů určí další losování a tajemná rulička. Jack však odmítne připravit Marianův předkrm a místo něj zvolí raději arabskou kuchyni. Ostatní se do práce pustí klasicky podle zadání: Honza dostane dezert, Michal polévku a Adam Kristián hlavní chod.
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Hlavní jídlo přinese zajímavý moment. Carbonara totiž podle soutěžících vyžaduje přípravu těsně před servírováním, a tak se do ní nakonec pustí všichni společně. Ačkoli to zní už jako vrchol večera, neobvyklá situace tím stále nekončí. Přestože Marian nebude během vaření ani samotné večeře přítomen, jeho menu se započítá do soutěžního hodnocení. Účastníci tedy dostanou body také za to, jak zvládli přípravu jídel, která původně patřila jejich nepřítomnému soupeři.
Foto: Se souhlasem TV Nova, Prostřeno! špagety Carbonara Prostřeno! staví na jídle i reakcích lidí
Podobné neplánované situace patří k momentům, které mohou průběh Prostřeno! nestandardně změnit. Nejde totiž pouze o to, jestli se podaří připravit dobré jídlo. Soutěžící musí zvládnout také časový tlak, rozdělení práce a vzájemné hodnocení. Sama
pořad popisuje jako každodenní setkání pěti soutěžících, kteří připravují menu tradiční i exotická a zároveň se během týdne postupně poznávají. Prima
Prostřeno! se na Primě vysílá každý všední den od 17.55. Pro předplatitele prima+ jsou všechny epizody daného týdne dostupné v předpremiéře už v pondělí od 17 hodin, takže celý příběh soutěžní pětice lze sledovat najednou.
Autorský text redakce In-Lifestyle na základě podkladů od FTV Prima
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Podivná změna v pořadu Prostřeno!: Hostitel během svého vlastního večera nedorazí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.