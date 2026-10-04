Nadměrná konzumace kávy má na tělo daleko větší vliv, než si většina lidí připouští. Může vést až k nepříjemným zdravotním problémům

Pro mnoho lidí se stala káva nepostradatelnou součástí života. Lahodný šálek silného espressa si dopřává snad každý druhý, když se ráno probouzí do nového dne. Je prokázané, že tento stimulační nápoj dokáže nabít energií a doslova rozpumpuje krev v žilách. Co se ale stane, když budete kávu pít v nadměrném množství? Zde je několik důsledků.
Důsledky nadměrné konzumace kávy
Pokud si dopřáváte kávové nápoje víckrát za den, měli byste rozhodně zpozornět. Můžete se totiž dopracovat i těmto potížím:
Zvýší se hladina cholesterolu: zejména po vypití několika nefiltrovaných kávových nápojů můžete docílit toho, že se váš LDL (zlý) cholesterol a celkový cholesterol v krvi značně zvýší. Nefiltrovaná káva totiž obsahuje látky zvané cafestol a kahveol, které mají tento negativní účinek. Dostaví se dlouhodobá nespavost: máte potíže usnout i po hektickém pracovním dnu? Pak jste pravděpodobně zkonzumovali více kávy, než je zdrávo. Určitě si své oblíbení espresso nebo café latté nedávejte těsně před spaním nebo později odpoledne. Pocítíte záchvaty úzkosti a paniky: přiměřené množství kávy přes den zvýší koncentraci a bdělost, avšak když to přeženete, snadno se dostanete do nepříjemných pocitů strachu, úzkostí a paniky. Zaznamenali jste již takovéto potíže? Pak snižte příjem kávy na minimum. Vaše ledviny budou hůře pracovat: je obecně známé, že kávové nápoje působí odvodňujícím způsobem. Jsou tedy přirozenými diuretiky. Když si dáte jeden až dva šálky denně, ničemu to nemusí vadit. Ovšem vyšší konzumace může ledvinám dost uškodit. Fotografie: Freepik Zvýší se riziko vzniku osteoporózy: i se zdravím kostí souvisí nadměrná konzumace kávy. Nadbytek kofeinu v těle může kvalitu kostry snížit, proto se mohou vaše kosti stát mnohem křehčími. A od toho je jen kousek k rozvoji osteoporózy. A co dalšího se vám může přihodit, když budete pít mnoho kávy?
Kromě jiného se můžete potýkat při nadměrném popíjení kávy během dne s tím, že vaše zubní sklovina bude zažloutlá a neesteticky vyhlížející. Proto si chrup pravidelně čistěte a také omezte kávové nápoje na minimum, pakliže chcete úsměv jako celebrita.
S pitím kávy by měli být opatrné především ti lidé, kteří se léčí s hypertenzí a arytmiemi srdce. Klidně si espresso dejte, ale neměli byste překračovat dávku maximálně jednoho šálku denně. Po příjmu kofeinu se totiž prudce tlak i srdeční frekvence zvedne.
Obezřetnost se vyplatí i tehdy, když pociťujete potíže s trávením a máte překyselený žaludek. To vše nadměrné pití kávy jen zhorší. Pokud potíže s pálením žáhy neustoupí, nejspíš se budete muset svého oblíbeného šálku vzdát.
Fotografie: Freepik
A v neposlední řadě káva tak trochu dehydratuje organismus, tudíž se můžete setkat s tím, že váš dech bude zapáchat. Sliny totiž pomáhají zabíjet bakterie v dutině ústní a tím se eliminuje i nepříjemný odér. Ke kávě tedy pijte i dostatek vody.
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Nadměrná konzumace kávy má na tělo daleko větší vliv, než si většina lidí připouští. Může vést až k nepříjemným zdravotním problémům zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.