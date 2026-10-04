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Přání k narozeninám aneb Obyčejné věci s neobyčejným příběhem

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Milý táto, v ruce mám tvé přání k mým sedmým narozeninám, jediné přání, které jsem od tebe v dětství dostala.
Přání k narozeninám aneb Obyčejné věci s neobyčejným příběhem

Přání k narozeninám aneb Obyčejné věci s neobyčejným příběhem

Zdroj: sedmé-narozeniny.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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