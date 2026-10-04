Adriana Sobotová o manželství s Luďkem: Mrazivá věštba její maminky vyšla do puntíku!

Herečce Adrianě Sobotové věštila už maminka. Herečce i jejímu manželovi se věštba vždy vyplnila Adriana Sobotová se svěřila, že talent sdělil její syn Syn nad tím se smíchem mávl rukou Luděk Sobota také využíval věštění Manželům vše podle karet vycházelo Maminka jim předpověděla zrušenou pracovní cestu do Austrálie Karty vykládala také herečky prababička i babička Luděk Sobota si věštění maminky herečky nemohl vynachválit Luděk Sobota a Adriana Sobotová hodně cestují Luděk Sobota a Adriana Sobotová jsou jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.
Mystický svět karet, osudová rozhodnutí a předpovědi, ze kterých mrazí v zádech! Půvabná manželka komika Luďka Soboty (83) Adriana (65) v otevřeném rozhovoru pro Aplausin.cz n
a oslavě 20. výročí Věštírny Ivety Vojtové promluvila o tom, jak významnou roli v jejich životě hrály karty. Její maminka totiž byla uznávanou kartářkou, která vyvěštila osud nejen jim dvoum, ale talent na karty v rodině nečekaně zdědil i jejich syn! Dědictví po mamince
Adriana Sobotová se netají tím, že k tajemnému světu karet má odjakživa velice vřelý vztah. Její maminka, původně ředitelka mateřské školy, se po odchodu do důchodu stala vyhledávanou profesionální kartářkou. A talent k věštění přitom v rodině koloval po generace.
„Vykládala moje babička, moje prababička, takže maminka to nějak tak zdědila a myslím si, že v tom byla hodně dobrá. V rodině moc nechtěla vykládat, ale samozřejmě jsme ji vždycky přemluvili, když bylo něco důležitýho, tak nám vyložila,“ vzpomíná herečka.
Co je však neuvěřitelné, maminčin magický dar nešel jen po ženské linii! Zdědil ho totiž dokonce i Adrianin syn, i když se k němu staví po svém.
„A moje maminka říkala, ale že ten talent měl můj syn, ale musel by ho nějak rozvíjet, jo. Tak ten ne. Říkala a ten nad tím mávnul rukou,“ prozradila s úsměvem pro Aplausin.cz. Vztah k věštění má i Luděk Sobota
Karet se nebál ani Adrianin manžel, oblíbený herec a komik Luděk Sobota. Ten si totiž schopnosti své tchyně nemohl vynachválit a na její slova bezmezně dal. K věštění a předpovědím měl velmi vřelý vztah a maminčiným kartám důvěřoval na sto procent.
„A můj muž jí šíleně věřil, protože opravdu, co se týče i pracovních věcí, tak všechno vyšlo, co ona mu řekla,“ prozradila na svého manžela herečka. Mrazivá věštba
Jedna z nejneuvěřitelnějších předpovědí se týkala plánované cesty do Austrálie, kam měli manželé odletět na turné pro krajany. Vše už bylo dojednané, letenky i plakáty připravené a zbýval jen měsíc a půl do odletu. Adriana tehdy poprosila maminku o výklad karet na cestu.
„Mami, vylož mi na tu cestu, jak proběhne, jestli to bude dobrý. A ona říkala: Ale vy nepojedete nikam. A já říkám: My už máme sbaleno, my jedeme!‘ I ty plakáty tam jsou. Maminka odpověděla: Ne, nepojedete kvůli práci,‘“ popisuje Adriana osudový moment.
A maminka se nemýlila! Zničehonic přišla nečekaná nabídka natočit film, který byl pro ně klíčový. Sponzor si však dal podmínku, že se snímek musí dokončit okamžitě, a dlouho plánovaná cesta za oceán musela jít stranou. Předpovědi maminky se zkrátka splnily do puntíku!
Zdroj: Aplausin.cz