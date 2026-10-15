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Vétřieska v zástěře. Armádní prototyp měl i lednici na suchý led

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Prototyp kuchyně na voze Praga V3S z roku 1977 spojoval kotle, teplou vodu a chladničku na suchý led. Pozdější POKA 3/1 dostala výbavu navrženou pro nástavbu.
Zelená skříňová Praga V3S při jízdě na nezpevněné ploše.

Zelená skříňová Praga V3S při jízdě na nezpevněné ploše.

Zdroj: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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