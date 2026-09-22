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Brutální dřina za volantem a nulový komfort. Stará vojenská bestie přesto strčila do kapsy moderní techniku

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Praga V3S byla pomalá, hlučná a nepohodlná. V terénu však těžila z portálových náprav, jednoduché konstrukce a vzduchem chlazeného motoru.
Praga V3S

Praga V3S

Zdroj: Adam Hauner/Wikimedia CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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