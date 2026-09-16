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Verstappen projel polem stovky soupeřů v chaotickém závodě

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Max Verstappen se na Silverstone postavil stovce soupeřů v netradičním motokárovém závodě. Z posledního místa se postupně propracoval až na čelo a po 35 minutách celou výzvu dokončil.
Verstappen projel polem stovky soupeřů v chaotickém závodě

Verstappen projel polem stovky soupeřů v chaotickém závodě

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