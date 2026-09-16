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V Barceloně se testovat nebude: F1 spoléhá na Blízký východ

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Krátce po odhalení oficiálního kalendáře pro příští rok F1 pokračovala v důležitých oznámeních. Prozradila, kde se uskuteční předsezónní testy v roce 2027.
V Barceloně se testovat nebude: F1 spoléhá na Blízký východ

V Barceloně se testovat nebude: F1 spoléhá na Blízký východ

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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