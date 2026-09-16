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Jedlá soda pomůže bramborám ke křupavé kůrce. Na plech ji ale nesypte

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Jedlá soda při předvaření pomůže bramborám vytvořit křupavou kůrku. Záleží také na dávkování, osušení a výběru brambor podle varného typu.
Zlatavé pečené brambory s bylinkami na bílém talíři.

Zlatavé pečené brambory s bylinkami na bílém talíři.

Zdroj: Joey Doll / Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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