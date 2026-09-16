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Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3

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Hokejisté Hradce Králové vyhráli v prvním kole extraligy ve východočeském derby 5:3 na ledě mistrovských Pardubic. Po dvou třetinách byl stav nerozhodný 2:2, ale pak hosté z Hradce Králové skórovali třikrát za sebou a připravili Dynamu nečekanou porážku. Gól a dvě asistence zaznamenal obránce Anders Koch.
Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3

Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3

Zdroj: Mountfield HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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