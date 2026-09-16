Hradec otevřel extraligu výhrou v derby. Pardubice porazil 5:3

Těsně před zápasem byla v pardubické hale slavnostně vyvěšena mistrovská vlajka, která bude připomínat sedmý titul východočeského klubu. Na ledové ploše u ceremoniálu asistovali Bohuslav Šťastný, který byl u předchozích šesti pardubických titulů, majitel klubu Petr Dědek a kapitán Lukáš Sedlák.
Pardubičtí hráli v 10. minutě první přesilovku, kterou nevyužili a vzápětí se prosadili hosté. Dánský obránce Koch projel až před gólmana Willa a skóroval.
Domácím poté sebralo dvakrát radost z gólu video. V 17. minutě odražený puk přesně umístil za záda brankáře Škorvánka Stránský, hosté ale uspěli s trenérskou výzvou na nedovolené bránění brankáři. O dvě minuty později se radoval Sedlák, ani tato trefa nebyla uznána. Rozhodčí se rozhodli situaci zkontrolovat a pro úmyslné usměrnění puku rukou gól neplatil.
Hned v úvodní minutě druhé třetiny už bylo skutečně vyrovnáno. Červenka z úhlu našel mezírku u tyčky a poslal puk vedle Škorvánka do hradecké branky. Hosté pak rychle reagovali, ve 24. minutě se po střele Mudráka prosadil Zdráhal. Na druhé straně mířil sedmnáctiletý Válek do tyčky, střelu Čacha pak našel gólman Will v lapačce.
Dynamu se povedlo vyrovnat v přesilovce. Početní výhodu využil Stránský za pouhých šestnáct vteřin. V závěru druhé třetiny pak ještě orazítkoval tyčku hostující Kousal, jenž se po sezoně přesunul z Pardubic do Hradce Králové.
Hosté se v Pardubicích opět dostali do vedení ve 44. minutě, kdy Radovan Pavlík usměrnil střelu od modré čáry. Hradec pak navíc poprvé odskočil na dvoubrankový náskok, když z poloviny hřiště ujel sám Čacho a nedal Willovi šanci.
Gólové derby pokračovalo, nejprve Nenonen znovu ujížděl na Willa a zvýšil na 5:2, následně se v přesilovce Dynama prosadil zblízka Nosek. Více zdramatizovat zápas ale domácí nedokázali ani v power play.
HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Branky a nahrávky: 21. Červenka (Tomášek), 35. M. Stránský (Tomášek, Sedlák), 55. Nosek (Smejkal, Tourigny) - 13. A. Koch, 24. P. Zdráhal (Mudrák, A. Koch), 44. R. Pavlík (Melancon, Miškář), 51. Čacho (A. Koch, Melancon), 54. Nenonen (Miškář). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Frodl, Hnát. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).
Pardubice: Will - Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš - M. Stránský, Sedlák, Červenka - Tomášek, Nosek, Smejkal - Mandát, Kondelík, Válek - Vondráček, Sobotka, Fejes. Trenér: Pešán.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, Pláněk - P. Zdráhal, Tamáši, Perret - Nenonen, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, R. Kousal - D. Pavlík, Čacho, Pilař. Trenér: T. Martinec.