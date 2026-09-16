Energie vyměnila tradici za logo čínské automobilky. Fanoušci mluví o zradě, klub o přežití

Když jednatel Daniel Tobolka v květnu 2025 mluvil o „rozumném rozpočtu a udržitelném financování“, málokdo tušil, jak daleko klub zajde. BYD Energie Karlovy Vary, tak zní od sezony 2026/27 oficiální marketingový název A-týmu. Logo čínského výrobce elektromobilů dominuje čelu dresu, prostupuje týmovým oblečením, zápasovou prezentací i digitální komunikací. A helma? Ta patří někomu jinému. Přesto právě kombinace obou kroků vyvolala reakci, jakou karlovarský hokej dlouho nezažil.
Co se skutečně změnilo, a co ne
Důležité je rozlišit dvě oddělené smlouvy. Generální partnerství s BYD bylo oznámeno 4. září 2026 jako dvouletá spolupráce. Značka vstoupila do názvu klubu, na přední stranu dresu a do kompletní vizuální prezentace. O týden později, 12. září, přišla druhá novinka: partner SIXT převzal herní helmy formou jednotného celolepu. Klub sám přiznal, že dosud helma nesla několik menších reklamních prvků; teď ji proměnil v ucelenou partnerskou plochu. Navíc představil speciální warm-up dresy jako další proměnlivou reklamní plochu, přičemž výslovně uvedl, že jde o první takový formát v Tipsport extralize.
Vizuální identita Energie přitom prošla vlastní evolucí už o rok dříve. V sezoně 2025/26 klub odhalil domácí černou a venkovní tyrkysovou sadu, přičemž tyrkysovou popsal jako dlouhodobý prvek identity, ne jednosezonní experiment. Pro ročník 2026/27 černá doma zůstává, design je čistší, s menším počtem rušivých prvků, ale s dominantním logem BYD vpředu.
Tři citlivé vrstvy identity tedy klub zpeněžil naráz: jméno, čelo dresu a herní helmu. Každá z nich měla dosud punc „nedotknutelnosti“.
Peníze, které nikdo nespočítá nahlas
Přesnou částku, kterou BYD do klubu vložilo, vedení nezveřejnilo. Známá je jen délka smlouvy, dva roky. Existují ale veřejně dohledatelné opěrné body, které naznačují finanční realitu karlovarského hokeje:
- Nákladový rozpočet celého klubu v září 2024 činil minimálně 155 milionů korun.
- Krajská dotace pro rok 2025 dosáhla 2,7 milionu korun.
- Město poskytlo dotaci na mládež, Karlovarská krajská nemocnice uzavřela reklamní smlouvu na 300 tisíc korun bez DPH.
Pro srovnání: Pardubice pro sezonu 2025/26 uváděly rozpočet kolem 400 milionů, Třinec pro 2026/27 zhruba čtvrt miliardy, Banes Motor České Budějovice 150 milionů. Mountfield Hradec Králové otevřeně přiznával napjatý rozpočet a hledání partnera, který pomůže sanovat ztrátu.
Energie tedy nesoutěží s bohatými kluby na rovném hřišti. Majoritní vlastník Dušan Šenkýpl v únoru 2025 řekl, že klub cílí na udržitelný průměrný rozpočet, ne na maximalistické utrácení. Jednatel Tobolka stavěl strategii na široké základně menších partnerů a současně přiznával, že s potenciálním generálním partnerem jedná. BYD tu díru zaplnilo. Otázka zní, za jakou cenu v jiné měně než korunách.
Fanoušci: rozštěpená debata, ne jednotný odpor
Na fanouškovských fórech a sociálních sítích se po oznámení partnerství rozpoutala ostrá diskuse. Výhrady míří do tří rovin: vložení čínské značky do názvu klubu, etický rozměr spolupráce s čínskou firmou a pocit, že se komerce dostala příliš hluboko do toho, co fanoušci vnímají jako „své“.
Jenže debata není jednostranná. Část hlasů argumentuje pragmaticky: „Peníze se těžko shánějí,“ „generální sponzor dlouho chyběl,“ „bez podobných peněz klub oslabí.“ Klub na tiskové konferenci 4. září mluvil o rekordním prodeji permanentek. Už v sezoně 2024/25 hlásil rekordní návštěvnost základní části (116 902 diváků). BYD tedy nepřišlo k upadající značce. Přišlo ke klubu, který rostl.
Bez tvrdých dat o stornech permanentek, bez petice nebo reprezentativní ankety lze bezpečně říct jedno: odpor je viditelný a hlučný, ale jeho skutečný rozsah nikdo nekvantifikoval. Hráči branding v dostupných výstupech veřejně nekomentovali.
Sponzor v názvu není exotika. Kombinace kroků ano.
Sponzorský naming v extralize funguje roky. Banes Motor České Budějovice, Mountfield HK, příklady leží na dosah. Energie ale podle vlastních slov udělala víc: jako první klub v soutěži zavedla speciální warm-up dresy a jednotný partnerský celopolep helem. Inspiraci přitom hledala v „zahraničním sportovním prostředí“, jak stojí v klubovém oznámení.
Primátorka Karlových Varů na tiskové konferenci zmínila symboliku spojení lázeňského města s elektromobilitou. Pro BYD jde o lokálně silnou, mediálně čitelnou platformu v době, kdy si v Česku teprve buduje značku. Pro klub jde o finanční injekci, jejíž přesný objem zůstává za zavřenými dveřmi.
Tisková zpráva výslovně říká, že tradiční značka Energie, její hodnoty a regionální kořeny zůstávají základem identity. Fakta ale ukazují něco jiného než pouhé ujištění: hranice toho, co je v klubové identitě prodejné, se posunula dál než kdykoli předtím. Jméno, dres, helma, tři vrstvy naráz. Sportovní jádro zůstává, obálka patří někomu jinému.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka