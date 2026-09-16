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Pouhá 4 předjetí. Norris po závodě Madridu navrhuje změny

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Premiérová Velká cena na novém okruhu Madring nabídla sice strhující sobotní kvalifikaci, nedělní závod ale přinesl naprostou nudu bez předjíždění. Lando Norris po zisku třetího místa ostře zkritizoval profil trati a navrhl řešení.
VC Španělska_2026_Norris

VC Španělska_2026_Norris

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