Ovečkin veřejně podpořil Kreml před volbami. Washington reagoval jediným rozpačitým prohlášením, Hašek zuří

Dne 11. září 2026 zveřejnilo ruské Jednotné Rusko sérii předvolebních videí ke zářijovým volbám do Státní dumy. V jednom z nich stojí za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem kapitán Washington Capitals Alexandr Ovečkin, mezi dalšími „spojenci“ strany, pod sloganem „Když jsme jednotní, jsme nepřemožitelní“. Nemluví, nepronáší žádný apel. Stačí, že tam je. Čtyřicetileté hokejové božstvo s 895 góly v NHL propůjčilo svou tvář volební mobilizaci režimu, který čtvrtým rokem vede válku na Ukrajině. A tentokrát už nejde o starou fotku s Putinem ani o diplomaticky vágní „no more war“. Jde o vědomou účast v oficiální kampani vládní strany, pár dní před hlasováním plánovaným na 18. až 20. září.
Z pasivní loajality k aktivní službě
Ovečkinova blízkost ke Kremlu není nová. V roce 2017 založil fanouškovskou iniciativu „Putin Team“, po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 pronesl opatrné „no more war“, ale dodal: „Je to můj prezident.“ Profilovou fotku s Putinem si ponechal. Jenže jak upozorňuje Meduza, Ovečkin vynechal kampaň Jednotného Ruska v roce 2021 i prezidentské volby 2024. Teď, v září 2026, se rozhodl jinak.
Podle zdrojů Meduzy byl dokonce zvažován pro výraznější roli; průzkumy mu přisuzovaly slušná čísla rozpoznatelnosti, ale ne dost vysoká na to, aby ho strana tlačila do aktivní kandidatury. Insider citovaný médiem to shrnul pragmaticky: kandidatura by byla časově náročná, video je snadné. Ovečkin tak skončil „jen“ ve spotu. I tak je to ale posun, který mění celý dosavadní narativ. Už není sportovec, který se vyhýbá přímé politické angažovanosti a spoléhá na to, že mu okolí odpustí starou profilovou fotku. Stal se rozpoznatelnou tváří konkrétní volební mobilizace.
Prohlášení, které nic neříká
Reakce Washington Capitals přišla 15. září přes agenturu AP. Mluvčí klubu Sergej Kočarov, sám původem z Ruska, v USA od jedenácti let, v Capitals na pozici šéfa komunikace, vydal formulaci, která zní jako cvičení z krizového PR. Ovečkin je ruský občan. V létě žije s rodinou v Moskvě. Po kariéře tam bude žít. Klub i hráč se soustředí na novou sezonu a na Ovečkinův přínos na ledě i ve městě Washington.
Co prohlášení neobsahuje: jedinou zmínku o válce na Ukrajině, o Lavrovi, o obsahu spotu nebo o tom, zda klub s Ovečkinovým krokem souhlasí. Capitals se fakticky nedistancovali od ničeho. Jen vysvětlili okolnosti a přesunuli pozornost k hokeji. NHL sama dotazy přesměrovala na klub, bez vlastního stanoviska, bez náznaku disciplinárního řízení.
Je to strategie, kterou liga uplatňuje opakovaně. Po invazi v únoru 2022 NHL odsoudila Rusko a přerušila obchodní vazby, ale současně zdůraznila, že ruští hráči reprezentují své kluby, ne stát. U kulturně-politických sporů, jako když Ivan Provorov odmítl nastoupit v dresu Pride Night, nechala hlavní náraz na klubu a veřejné debatě. Přitom když liga chce trestat, umí to: pětici hráčů z kauzy Hockey Canada suspendovala explicitně. U Ovečkina se k 16. září 2026 nic takového nestalo.
Hašek zuří, česká scéna mlčí
Nejhlasitější hokejovou reakci dodal Dominik Hašek. Člen Hokejové síně slávy na sociální síti X označil Ovečkinovu účast ve spotu za „oficiální podporu ruské imperialistické války na Ukrajině“ a jmenoval vedle něj i Vjačeslava Fetisova. Hašek ale nezůstal u kritiky jednoho hráče. Vyzval k legislativnímu zákazu veřejných vystoupení všech ruských občanů, včetně sportovců, na území EU a NATO, pokud veřejně neodsoudili ruskou agresi.
V zámoří Haškův hlas nese váhu. Americká média ho v kontextu kauzy označují jako „člena Hokejové síně slávy“, tedy postavu stejné historické kategorie jako Ovečkin. Mimo hokej se veřejně ozval i šéfkuchař a filantrop José Andrés, dlouholetá washingtonská osobnost. Naopak od aktivních hráčů NHL, včetně českých, žádné veřejné vyjádření v otevřených zdrojích k 16. září nedohledáme. Česká aktivní hráčská scéna zůstává tichá.
Co Ovečkin riskuje, a co ne
Dne 2. července 2026 podepsal Ovečkin s Capitals roční smlouvu na svou 22. sezonu. Kontrakt běží, trest od ligy oznámen nebyl. Teoreticky by mu kanadská vláda mohla odmítnout vstup na základě bezpečnostních důvodů nebo sankčního seznamu, jenže na konsolidovaném kanadském sankčním seznamu se jeho jméno neobjevuje. Okamžitý kariérní pád tedy na stole není.
Co na stole je: reputační škoda a tlak, který bude narůstat. Ve čtvrtek 17. září, v den svých 41. narozenin, měl být Ovečkin poprvé k dispozici novinářům při otevření tréninkového kempu. Otázky na Lavrova, na válku, na motivaci budou nevyhnutelné. A odpovědi, které zvolí, určí, jestli se kauza uzavře jako nepříjemná epizoda, nebo se stane trvalou součástí jeho odkazu.
Ovečkin má 895 gólů v NHL a směřuje k překonání Gretzkyho rekordu. Zároveň má teď vedle svého jména oficiální předvolební spot Putinovy strany. Obojí zůstane v záznamech navždy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka