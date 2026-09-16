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Ovečkin veřejně podpořil Kreml před volbami. Washington reagoval jediným rozpačitým prohlášením, Hašek zuří

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Alexandr Ovečkin se stal tváří předvolební kampaně Putinovy strany. Washington Capitals reagovali prohlášením, které neříká skoro nic.
Ovečkin veřejně podpořil Kreml před volbami. Washington reagoval jediným rozpačitým prohlášením, Hašek zuří

Ovečkin veřejně podpořil Kreml před volbami. Washington reagoval jediným rozpačitým prohlášením, Hašek zuří

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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