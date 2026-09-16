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Red Arrows znovu nad Prahou. Britské tryskáče proletí nad Karlovým mostem

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Centrum Prahy čeká v pátek odpoledne krátce po 14:00 letecká podívaná. Nad Vltavou a Karlovým mostem proletí formace proudových letounů BAE Hawk T1 britské…
red-20250918-449-ostrava-0436

red-20250918-449-ostrava-0436

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