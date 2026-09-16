Bývalá hvězda Realu a Bayernu pověsila reprezentační dres na hřebík. Rodríguez se rozloučil s Kolumbií po 131 zápasech

James Rodríguez 15. září 2026 zveřejnil na Instagramu emotivní video, v němž poděkoval za každý zápas, každou radost i každou slzu v kolumbijském dresu, a oznámil konec reprezentační kariéry. Ne konec fotbalu. Konec jedné konkrétní kapitoly: té žluté, s číslem 10 na zádech. V Atlético Nacional hraje dál. Ale kolumbijská reprezentace se od teď musí obejít bez hráče, který ji posledních dvanáct let definoval.
Čísla, která zůstanou v kronikách
Jamesova reprezentační bilance není jen statistika. Je to mapa celé jedné fotbalové generace.
- 131 startů, historicky nejvíc za Kolumbii.
- 31 gólů, druhý v historii za Radamelem Falcaem (36).
- 43 asistencí, absolutní rekord kolumbijské reprezentace.
- 13 zápasů na mistrovství světa, kolumbijský rekord potvrzený FCF v červenci 2026.
- Zlatá kopačka MS 2014 za 6 gólů, z toho ten proti Uruguayi oceněný Puskásovou cenou.
- MVP Copa América 2024 s rekordními 6 asistencemi v jednom ročníku.
V kontextu ofenzivního záložníka (ne útočníka, ne křídla) je kombinace 31 branek a 43 nahrávek na gól ve 131 mezistátních zápasech elitní bilancí i v globálním měřítku. Falcao ho předčí v gólech, Valderrama v mytologii. Ale nikdo v kolumbijské historii neměl tak kompletní čísla.
Od Belo Horizonte po Curych, oblouk jedné kariéry
Vrchol je nesporný. Léto 2014, Brazílie. Třiadvacetiletý James střílí šest gólů, Kolumbie poprvé v historii prochází ze skupiny a pak i z osmifinále. Volej proti Uruguayi se stává jedním z nejslavnějších gólů v dějinách šampionátů. Real Madrid reaguje přestupem za více než 1,8 miliardy korun.
V Madridu odehrál 125 zápasů, vstřelil 37 gólů a získal devět trofejí včetně dvou Lig mistrů. V Bayernu za dvě sezony přidal 67 soutěžních startů, 15 gólů a 20 asistencí. Pak přišly roky hledání: Everton, São Paulo, Rayo Vallecano, León. Kariéra se tříštila, ale v reprezentaci James zůstával konstantou. Ještě na MS 2026 nastoupil v základu jako kapitán.
Poslední reprezentační zápas? Osmifinále proti Švýcarsku, prohra po penaltách. Tečka, která neměla být vykřičníkem, ale stala se jím.
Co přesně končí, a co ne
Agentura EFE ve své zprávě z 15. září výslovně uvádí, že James aktuálně působí v Atlético Nacional a ukončuje pouze „cestu s kolumbijskou reprezentací“. Klubová kariéra pokračuje. Žádný z dostupných zdrojů nenaznačuje konflikt se svazem ani vynucený konec; prezident Kolumbijské fotbalové federace Ramón Jesurún ho v oficiálním rozloučení označil za legendu, která pro kolumbijský fotbal znamenala „před a po“.
Spoluhráči reagovali ve stejném duchu. Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Guillermo Cuadrado i mladší Richard Ríos zveřejnili děkovné vzkazy. „Děkujeme, že jsi nám ukázal cestu,“ napsal Díaz.
Kolumbie bez desítky, první test za dva týdny
Néstor Lorenzo zůstává trenérem. Tým, který na MS 2026 dovedl do osmifinále, nezmizí. Ale ztráta Jamese není jen o jednom hráči, je o tom, kdo převezme kreativní odpovědnost ve finální třetině hřiště.
Nejbližší příležitost k odpovědi přijde rychle. Kolumbie hraje přátelské zápasy proti Mexiku (26. září), Paraguayi (2. října) a Peru (6. října). Nejde o kvalifikaci, ale právě proto je to ideální laboratoř. Luis Díaz se stává přirozenou hlavní tváří týmu, Arias a Quintero kandidáty na kreativní roli. A pak je tu Gustavo Puerta, kterému je třiadvacet a který na šampionátu ukázal záblesky něčeho většího.
Otázka nestojí tak, jestli Kolumbie Jamese nahradí. Stojí tak, jestli to, co vypadalo jako hra jednoho génia, byla ve skutečnosti hra celého týmu, který teď dostane šanci to dokázat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner