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Daniela Kolářová oslaví 80 a stále pracuje. Sama přiznává, že pouze z důchodu by se musela uskromnitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Daniela Kolářová slaví osmdesáté narozeniny a stále aktivně hraje. Otevřeně promluvila o výši státního důchodu i o tom, proč se raději nespoléhá na stát.
Daniela Kolářová
Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Daniela Kolářová oslaví 80 a stále pracuje. Sama přiznává, že pouze z důchodu by se musela uskromnit
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