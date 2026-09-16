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Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech

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Britští turisté popsali dramatickou evakuaci z resortu na chorvatském Brači. Když se k areálu přiblížily plameny, část hostů zamířila do moře. Resort kritiku organizace evakuace odmítá.
Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech

Turisté v Chorvatsku prchali před plameny do moře. Někteří se zachránili na paddleboardech

Zdroj: generováno Ai
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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