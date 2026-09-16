Luxusní tmavá kuchyň a obývák v barvě dubu: Kladli důraz na každý detail a na výsledku je to znát

Moderní dispozice velí – propojte kuchyni s obývacím pokojem, je to elegantní i praktické řešení. Jak ale takto velký prostor propojit, aby výsledek stál skutečně za to? Pojďte se s námi podívat na vydařené řešení. Elegantní obývací prostor propojený s kuchyní, který vsadil na čisté linie, poctivé a kvalitní materiály a kuchyň na míru. Interiér je navíc doplněn nábytkem kvalitních značek.
Skříňky nemají úchytky a jsou povrchově opatřeny proti otisků prstů. Zdroj: Casamoderna
Černá kuchyň je na přání klientky navržena v matném laku se speciální vrstvou proti vzniku otisků prstů. V případě bezúchytkového provedení, které právě zde můžeme vidět, v kombinaci s tmavou barvou, je toto řešení takřka nutností. Všechny spotřebiče jsou vestavěné, rovněž v tmavém provedení. Vrchní řada skříněk je protažena až do stropu, což zajišťuje dostatek v menších bytech tolik potřebného úložného prostoru. Za povšimnutí stojí praktická spodní strana zásuvek, kombinující šedou a průhlednou, pro uložení věcí, které člověk potřebuje mít často po ruce. Nejednotnost této spodní řady funguje opticky perfektně na „rozbití“ tmavé kuchyňské masy a vizuální odlehčení.
Dub a jemný akcent barev
Tmavou barvu kuchyně si majitelka díky tomu, že je byt dostatečně světlý, mohla s přehledem dovolit. Dokonale kontrastuje s teplým odstínem podlahy v lesklém tónu dubu a trochu nečekaně, ale velmi funkčně, tuto základní dvojku doplňuje pohledový beton na stropě, aniž by jakkoliv narušoval elegantní vyznění celého interiéru. Jídelní stůl s lakovanou kovovou odnoží je opatřen dřevěnou deskou vyrobenou na míru. Židle svým tvarem nezpochybnitelně odkazují na českou značku Ton (dříve Thonet). Kuchyň plynule navazuje na obývací část. Křeslo a sedací souprava v něžných odstínech pochází od švédského výrobce. S černou barvou kuchyně dokonale ladí. V otevřeném policovém systému po pravé straně má majitelka umístěny drobnosti z cest, dekorace, pokojové rostliny a knihy. Otevřenost systému klade nároky na pořádek, nicméně přináší výhodu, že jednotlivé barevné prvky vnáší do jednotného elegantního prostoru dotek barevného veselí.
Prostoru dominuje souměrně pojatá kuchyň na míru v černém matném provedení. Zdroj: Casamoderna Čisté linie a úspora místa
Interiér sází hlavně na otevřený, čistý prostor, proto zde nenajdeme obývací stěnu v pravém slova smyslu, ale jen jednoduchý policový systém, ve kterém je místo například na prosklenou zásuvku, určenou na ukládání skleněného nádobí. Další dvě barevně odlišené zásuvky jsou uzavřené, a tak do nich lze ukládat cokoliv, co není pohledově tolik estetické – drobnosti, dokumenty či psaní potřeby. Televizi se designéři rozhodli pro úsporu místo přimontovat přímo na zeď, tak, jak je již dnes standardem, a umístit za ní dekorativní dřevěný panel s plastickým vzorem. Závěsné police s bílou kovovou konstrukcí doplňují LED pásky vyfrézované přímo do dřeva, které zajišťují decentní a elegantní podsvícení. Na osvětlení je ostatně kladen důraz v celém obýváku a kuchyni. Například kombinace lamp nad jídelním stolem ve formě velkých skleněných baněk a reflektorových svítidel nad kuchyní tvoří zajímavé světelné efekty, které jsou díky tmavé ploše dobře znatelné na skříňkách kuchyně.
Zdroj: Casamoderna Fotogalerie: Zdroj: Casamoderna Tato černá kuchyně je součástí hlavního obytného prostoru. Zdroj: Casa Moderna Skříňky nemají úchytky a jsou povrchově opatřeny proti otisků prstů. Zdroj: Casa Moderna Po pravé straně od stolu najdeme otevřenou policovou knihovnu. Zdroj: Casamoderna Tři skleněná svítidla jsou umístěna nad stolem, jehož deska je vyrobena na zakázku. Zdroj: Casamoderna Kontrast dubu a černé funguje skvěle. Zdroj: Casamoderna Pod vrchní řadou skříněk jsou umístěny ještě další úložné prostory. Zdroj: Casamoderna Zdroj: Casamoderna Jedna ze zásuvek pod televizí je určena pro umisťování skla. Zdroj: Casamoderna