Tenistka Zelníčková, kterou si pletou s Kournikovovou, míří na grandslamy

Od osmi let s raketou
Zelníčková začala hrát tenis v osmi letech, inspirovaná matkou, která sama měla tenisovou kariéru. Právě matčina zkušenost s tenisovým prostředím prý zpočátku vedla k tomu, že dceru na profesionální dráhu příliš netlačila, spíš naopak. Přesný důvod původní opatrnosti zůstává věcí osobní vzpomínky, kterou Radka zmínila v rozhovoru, ale veřejně dostupné zdroje ukazují spíš silné pouto než otevřený konflikt. Výsledek je každopádně jasný: z juniorského okruhu, kde dosáhla na 27. místo světového žebříčku ITF, přešla na ženský profesionální okruh.
Kde se pohybuje dnes
Na jaře 2026 se Zelníčková nacházela ve dvouhře mezi 438. a 503. místem žebříčku WTA. Úroveň turnajů, na kterých startuje, odpovídá vyššímu ITF, tedy kategoriím W35 a W75, s občasnými výlety na WTA 125. Právě starty v Antalyi a Lublani na úrovni WTA 125 ukazují, že už není uzavřená v nejnižším patře profesionálního tenisu.
Zajímavý je kontrast mezi singlem a deblem. Ve čtyřhře drží kariérní maximum na 283. místě, v aktuálním žebříčku je 303. Ve dvouhře je to 338, respektive 357. Sama na svém veřejném profilu na FANtium zmiňuje deblové tituly včetně turnaje 40K v Bulharsku a několika 15K, zatímco singl rámuje přes finálové průniky a cíl dostat se do top 250.
Olomouc jako zlomový týden
Klíčový moment sezony 2026 přišel v polovině července. Na W75 v Olomouci se Zelníčková dostala hluboko do pavouku a výsledek se okamžitě promítl do žebříčku: ze 430. místa vyskočila na 338. Posun o 92 pozic během jediného týdne. Kariéra se na téhle úrovni nehýbe po jednotkách, občas přijde skok, který změní celou optiku.
A česká stopa nekončí jedním turnajem. Zelníčková je vedená na soupisce české tenisové extraligy za TJ Slovan Moravská Třebová, takže tuzemští fanoušci ji mohou sledovat i v týmové soutěži.
Jak daleko je grandslam
Tady přicházejí tvrdá čísla. Wimbledonská kvalifikace 2026 brala přímé vstupy do rankingu 230, alternátky začínaly na 232. místě. I po letním maximu 338 chybělo Zelníčkové zhruba 108 příček k přímé kvalifikační hraně. Její veřejně deklarovaný cíl (top 250) by ji dostal blízko, ale ani jeho splnění neznamená automatickou jistotu. Spíš pozici „na hraně“, kde rozhodují body z posledních týdnů a počet odhlášených hráček.
Realistický horizont prvních grandslamových kvalifikací je podle naší dedukce spíš sezona 2027. Zelníčková ale v portfoliu má výhry nad hráčkami s kariérními maximy na 54., 111. a 184. místě, tedy nad soupeřkami, které v grandslamových kvalifikacích běžně startují.
Kournikovová, nebo vlastní příběh
Fanouškovské přirovnání ke Kournikovové funguje jako mediální zkratka. Sportovní paralela to ale není: ruská tenistka zůstala v singlu bez titulu, zatímco Zelníčková žebříčkem stoupá a její trajektorie míří nahoru. Srovnání nejspíš pramení z dojmu, z aury, ne z herního stylu. A právě proto je zajímavější sledovat, kam se dostane vlastní cestou.
Na Slovak Open v Košicích, na W75 turnajích po Evropě, v české extralize. Každý z těchto startů je bod na mapě, která vede ke grandslamu, a po Olomouci je ta mapa o 92 políček kratší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář