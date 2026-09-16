Android 17 přinesl drastickou změnu, která vám pomůže, ale nepotěší. Kdo zapomene PIN, má jen 20 pokusů

Starší verze Androidu dovolovaly za pět let až 1 800 chybných pokusů o zadání PINu, hesla nebo odemykacího vzoru. Od Androidu 16 QPR2 a naplno v Androidu 17 se tento limit zhroutil na pouhých dvacet unikátních chybných zadání, po nichž systém další pokusy jednoduše odmítne. Google změnu vysvětluje bojem proti krádežím telefonů: studie citovaná v oficiální dokumentaci AOSP ukazuje, že po pouhých sto pokusech útočník trefí reálný PIN v 16,2 % případů a vzor dokonce v 35,5 %. Jenže stejná ochrana dopadá i na legitimního majitele. Kdo svůj kód zapomene a vyčerpá dvacet odhadů, dostane se k telefonu už jen přes jeho kompletní smazání.
Přesný harmonogram: co se děje po každé chybě
Nový režim není prostý odpočet od dvaceti k nule. Google nastavil eskalující systém prodlev, který začíná mírně a končí brutálně:
- Pokusy 1–4 bez čekání, systém okamžitě přijme další zadání.
- 5. chyba minutový lockout.
- 6. chyba 5 minut čekání.
- 7. chyba 15 minut.
- 8.–11. chyba prodlevy rostou z jedné hodiny na dvanáct hodin.
- 12. chyba 36 hodin.
- 13.–18. chyba dny až měsíce.
- 19. chyba 9 let čekání.
- 20. chyba a dál žádné další pokusy nejsou povoleny.
Pro srovnání: starý minimální rámec Androidu 16 dovoloval 10 pokusů v první minutě, 50 za 25 minut a 110 za jediný den. Nový režim za stejný den povolí maximálně 12 chybných zadání. Rozdíl je řádový.
Důležitý detail: pokud omylem zadáte stejný špatný PIN dvakrát za sebou, na podporovaných zařízeních s čipem Weaver se duplicitní pokus do limitu nezapočítá. Systém si drží v paměti až pět unikátních špatných kombinací a po pěti minutách nečinnosti je zahazuje. Na starších zařízeních bez Weaveru ale tato pojistka nefunguje.
Proč Google přitvrdil právě teď
Rok 2026 je pro Google rokem masivního tlaku na ochranu proti krádežím. Ve svém bezpečnostním blogu firma otevřeně píše, že lidé si nevolí PINy náhodně, útočníci zkoušejí nejčastější kombinace a osobní údaje typu data narození. Snížení počtu odhadů má „zastavit útočníky, kteří se snaží rychle uhádnout cestu do telefonu“.
Samotná backendová změna přišla už v Androidu 16 QPR2, kde Google aktualizoval implementace Gatekeeperu a Weaveru. Android 17, spuštěný 16. června 2026, na to navázal hlavně uživatelskou vrstvou: čitelnější zobrazení zbývajícího času do dalšího pokusu, odkaz na stránku s možnostmi obnovy přímo na zamčené obrazovce a upozornění, když zadáváte stejný špatný kód podruhé. Aktuálně běží na telefonech Pixel od řady 6 výše; u ostatních značek prodávaných v Česku záleží na tempu konkrétního výrobce.
Co dělat, když PIN zapomenete
Tady přichází ta méně příjemná část. Oficiální nápověda Google pro moderní Android neuvádí žádnou cestu typu „přihlaste se Google účtem a telefon se odemkne“. Jediná cesta zpět vede přes smazání zařízení.
Prakticky máte dvě možnosti:
- Vzdálené smazání přes Find Hub z jiného zařízení nebo počítače, pokud je telefon online a má službu zapnutou.
- Manuální factory reset kombinací hardwarových tlačítek nebo u Pixelů přes nástroj Update & Software Repair na počítači.
Po resetu se musíte znovu přihlásit ke Google účtu a nastavit telefon od začátku. Data, která máte v cloudu, neztrácíte. Lokální soubory, které nebyly zálohované, ale ano.
Jeden zásadní detail, který stojí za zmínku: limit se neváže doživotně k hardwaru. Vztahuje se k aktivnímu PINu, heslu nebo vzoru. Jakmile nastavíte nový kód, třeba po factory resetu, počítadlo se resetuje na nulu.
Jak se připravit, než bude pozdě
Prevence je v tomto případě jednodušší než řešení následků. Zapněte zálohu v nastavení Google účtu. Ověřte si, že znáte přihlašovací údaje ke svému Google účtu, po factory resetu je budete potřebovat. Aktivujte Find Hub. Nastavte si PIN o šesti a více číslicích, který si skutečně zapamatujete, a pro běžné odemykání používejte otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Biometrika vás ochrání před tím, abyste PIN vůbec museli zadávat denně, a tím i před tím, abyste ho zapomněli.
Pro srovnání: Apple u iPhonu po deseti chybných pokusech vyžaduje připojení k počítači, volitelně umí telefon rovnou smazat. Navíc nabízí 72hodinové okno po změně kódu, kdy lze jednou použít předchozí heslo. Android nic takového nemá. Je přísnější a méně odpouštějící.
Dvacet pokusů zní jako dost. Ale pro člověka, který si opravdu nevzpomíná a zkouší naslepo, je to hranice, za kterou už vede jen jedna cesta: smazat a začít znovu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman