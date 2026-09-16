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Tygři na úvod extraligy berou bod. Plzni podlehli po nájezdech 1:2

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Liberečtí hokejisté vstoupili do nové extraligové sezony těsnou prohrou na ledě Plzně 1:2. Domácí šli do vedení v první třetině, ve druhé části vyrovnal Sandberg a pak už branka až do nájezdů nepadla. V nich pak byli úspěšnější domácí, kteří proměnili dvě trestná střílení, Tygři jen jeden.
Tygři na úvod extraligy berou bod. Plzni podlehli po nájezdech 1:2

Tygři na úvod extraligy berou bod. Plzni podlehli po nájezdech 1:2

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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