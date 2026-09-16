Tygři na úvod extraligy berou bod. Plzni podlehli po nájezdech 1:2

První branku mohly šelmy zaznamenat hned po startu duelu, kdy získaly po faulu Čecha přesilovou hru. Ta nakonec zůstala nevyužitá. Poprvé se tak skóre pohnulo v čase 6:34, kdy naopak domácí hráli v početní výhodě. Dělovku z jedničky v podání Robertsona tečoval mimo dosah Kváči Ville Petman.
Start prostřední třetiny zachytil Bílé Tygry ve střelecké náladě, nakonec ale k vyrovnání nedošlo. Chvíli po polovině základní hrací doby se podruhé radovala Plzeň. Petmanova teč však přišla po hře vysokou holí, proto sudí branku neuznali. Nedlouho poté navíc udeřili svěřenci Jiřího Kudrny. Procházka vracel z levého kruhu kotouč do předbrankového prostoru, kde ho za Malíkova záda protlačil Filip Sandberg.
Severočeši vlétli aktivně i do třetí části, ale pokus Faška-Rudáše ani tečované nahození Zemana do prostoru tří tyčí nemířilo. Své šance měla také Plzeň, ta však narážela na připraveného libereckého maskovaného muže. V samotném závěru ještě mířil Rohlík sám na Kváču, avšak přestřelil, tudíž dospělo utkání do prodloužení.
Pětiminutové nastavení rovněž vítěze neurčilo, a tak se týmy o bonusový bod popraly v penaltovém rozstřelu. Úvodní série nájezdů dopadla smírně, když se prosadil jak Robertson, tak i Rychlovský. Chleba se však lámal ve druhé sérii, kterou načal lépe Matyáš Filip, jehož branka byla nakonec také vítězná.
Škoda Plzeň - Bílí Tygři 2:1n (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 7. V. Petman (Robertson, Lalancette), rozhodující nájezd Filip - 35. Sandberg (O. Procházka, Filippi). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4052.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, Čech - L. Strnad, Filip, Simon - Rohlík, Lalancette, Katic - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Žemlička, Měchura. Trenér: J. Veber.
Liberec: Kváča - Kachlíř, Šimek, Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský - Sandberg, Filippi, Lenc - Petrovský, A. Musil, Pytlík - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.