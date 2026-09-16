Španělsko si pojistilo kouče, který vyhrál Euro i MS. De la Fuente prohrál jen dva soutěžní zápasy ze 41

19. července 2026 stál Luis de la Fuente na trávníku v MetLife Stadium, objímal své hráče a držel v rukou pohár, o kterém Španělsko snilo šestnáct let. Výhra 1:0 nad Argentinou po prodloužení znamenala druhý světový titul v dějinách země a třetí velkou trofej za necelé čtyři roky pod jedním trenérem. Ani ne dva měsíce poté RTVE oznámila, že De la Fuente má s RFEF uzavřenou dohodu o prodloužení spolupráce až do mistrovství světa 2030. Oficiální nota svazu k 16. září 2026 zveřejněna nebyla, podle RNE chybí už jen finální podpis. Přesto jde o signál, který daleko přesahuje pouhou odměnu za výsledky.
Tři smlouvy za tři roky: časová osa pojistky
Kdo sleduje smluvní historii De la Fuenteho u španělského áčka, vidí jasný vzorec: svaz reaguje na úspěch okamžitým prodloužením.
- Únor 2024 – RFEF aktivuje klauzuli, která posouvá kontrakt do konce MS 2026. Důvod? Stabilita před blížícím se Eurem.
- Leden 2025 – po triumfu na Euru 2024 (finále 2:1 proti Anglii v Berlíně) svaz oficiálně oznamuje nový kontrakt do konce Eura 2028.
- Září 2026 – po světovém titulu přichází mediálně potvrzená dohoda do MS 2030, tedy posun o další dva roky.
Oproti první klauzuli z roku 2024 se horizont posunul o čtyři roky. Každý velký titul přinesl novou smlouvu. Důležité je ale odlišit, co je oficiálně vyhlášeno a co zatím žije jen v médiích: poslední veřejně oznámený kontrakt RFEF běží do konce Eura 2028. Dohoda do roku 2030 pochází z informací RNE/RTVE a Cadena SER, která navíc uvádí výrazné navýšení platu, údajně do pásma 100 až 125 milionů korun ročně, a lepší podmínky pro celý realizační tým. Oficiální potvrzení svazu však dosud chybí.
Čísla, která mluví za všechno
Proč RFEF tak pospíchá? Stačí se podívat na bilanci. Oficiální profil trenéra na webu svazu uvádí 50 zápasů u áčka, z toho 38 výher, 10 remíz a pouhé 2 porážky. To je 76% úspěšnost, nejvyšší v dějinách španělské reprezentace, vyrovnávající historické maximum Vicenteho del Bosqueho.
Po triumfu nad Argentinou Španělsko navíc natáhlo sérii bez porážky na 38 zápasů v řadě a vyšplhalo se na první místo žebříčku FIFA. De la Fuente byl nominován na Zlatý míč pro nejlepšího trenéra roku 2026.
Pro srovnání: jeho předchůdce Luis Enrique odcházel po MS 2022 s respektem za generační obměnu, semifinále Eura 2020 a dvě účasti ve Final Four Ligy národů. De la Fuente nad tento základ přidal tři velké trofeje: Ligu národů 2023, Euro 2024 a MS 2026. Rozdíl není v kvalitě trenérské práce, ale v tom, že De la Fuente sklízí plody systému, který pomáhal budovat od samého počátku.
Muž, který zná každého hráče od mládeže
A právě tady se skrývá skutečný důvod, proč prodloužení dává strategický smysl. Luis de la Fuente Castillo, pětašedesátiletý rodák z Hara v La Rioje, nepřišel k áčku zvenčí. U RFEF pracuje od května 2013. Vedl devatenáctku k titulu mistrů Evropy 2015, jedenadvacítku ke zlatu 2019, olympijský výběr ke stříbru v Tokiu. Než převzal seniorský tým v prosinci 2022, odkoučoval přes sto zápasů v mládežnických kategoriích.
UEFA po Euru 2024 popsala jako jednu z jeho klíčových výhod právě to, že většinu hráčů zná od nejnižších reprezentačních kategorií. Sám De la Fuente tehdy řekl, že „skoro všichni prošli odspodu stejným systémem.“ RFEF uvádí, že 27 absolventů mládežnických výběrů pod ním debutovalo v áčku. A ze 125 hráčů s možností volby jiné reprezentace jich 107 zvolilo Španělsko.
Španělsko si tedy nepojišťuje jen trenéra. Pojišťuje celý ekosystém, čitelnou cestu od mládeže přes jedenadvacítku až po áčko, ve které mladí hráči vědí, kdo je na konci čeká a co od nich bude chtít.
Oči upřené k roku 2030
Klíčem k pochopení celé operace je rok 2030. Španělsko bude spolu s Portugalskem a Marokem hostit mistrovství světa, turnaj, který bude pro zemi institucionálně i emocionálně klíčový. Prezident RFEF Rafael Louzán to řekl nahlas ještě před finále MS 2026: „Chci, aby De la Fuente byl lídrem mundialu 2030.“ Trenér sám v červnu 2026 pro Cadena SER prohlásil: „Kdo by nechtěl vést Španělsko na jeho vlastním mistrovství? Kdo by řekl ne, byl by blázen.“
A když se v srpnu 2026 objevily spekulace o případném zájmu velkých klubů, De la Fuente je smetl v rozhovoru pro Onda Cero: „Žádná velká nabídka žádného velkého klubu by mě nenechala zaváhat.“ V otevřených zdrojích jsme ostatně nenašli jedinou konkrétní doloženou nabídku zvenčí. Prodloužení tak podle nás vypadá spíš jako preventivní strategický krok než reakce na bezprostřední hrozbu odchodu.
Než se ale rozběhne cyklus směrem k roku 2030, čeká De la Fuenteho okamžitá práce. Už 26. září nastoupí Španělsko ve Wembley proti Anglii v Lize národů, 29. září doma proti Chorvatsku, 3. října proti Česku. Světoví šampioni nemají čas na oslavy.
Španělsko vsadilo na kontinuitu v době, kdy ji má podloženou výsledky, systémem i loajalitou trenéra. Pokud dohoda do roku 2030 dostane oficiální razítko RFEF, De la Fuente povede zemi na dvou velkých turnajích: Euru 2028 na Britských ostrovech a domácím světovém šampionátu. Sedm let jednoho projektu. V éře, kdy reprezentační trenéři přicházejí a odcházejí po jediném neúspěšném turnaji, je to sázka, jakou si může dovolit jen tým, který právě stojí na vrcholu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner