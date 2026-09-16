Windows 11 konečně dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Microsoft ji roky schovával v doplňkovém balíčku

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Windows 11 konečně dostane funkci, kterou měl mít od začátku. Microsoft ji roky schovával v doplňkovém balíčkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Automatické přepínání mezi světlým a tmavým motivem míří do systému. Dosud ho Microsoft nabízel jen v samostatně instalovaném balíčku.
Windows 11
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Microsoft
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