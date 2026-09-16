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Blanka a Evžen z Ulice mají problém, o kterém se nemluví. Do jejich vztahu vstoupí Rosťa

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Blanka a Evžen jsou v Ulici stále spolu, jenže poslední dobou jim chybí něco, co dřív považovali za samozřejmost. Do celé situace navíc vstupuje Rosťa, kterému chce Evžen znovu pomoct. Blanka v podání Lindy Rybové (50) a Evžen, kterého hraje Martin Finger (55) nepůsobí jako pár, který by měl těsně před rozchodem. Právě naopak. V Ulici jsou dlouhodobě prezentováni jako stabilní dvojice, která [...]
Linda Rybová

Linda Rybová

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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