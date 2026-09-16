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Suchařípa se pustil do Ševčíka. Vy jste takový prase odporný, komunistický, vzkázal poslanci

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Poslanec Miroslav Ševčík si při útocích na politické protivníky ostrý slovník příliš nehlídá.
Poslanec Miroslav Ševčík při proslovu ve Sněmovně, ZDROJ: PSP ČR/se souhlasem

Poslanec Miroslav Ševčík při proslovu ve Sněmovně, ZDROJ: PSP ČR/se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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