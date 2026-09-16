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USB-C kabel zvládne 240 wattů, ale fotky kopíruje pomalu. Vysoký výkon může při výběru mást

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USB-C kabel s výkonem 240 W nemusí přenášet data rychle. Srovnání konkrétních kabelů ukazuje, proč při kopírování fotek sledovat také údaj Mb/s nebo Gb/s.
Detail konektoru USB-C s viditelnými kovovými kontakty na světlém pozadí.

Detail konektoru USB-C s viditelnými kovovými kontakty na světlém pozadí.

Zdroj: Tomato86 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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