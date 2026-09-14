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Madring: Velká premiéra se vším všudy

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Madring hned při své premiéře nabídl pořádnou porci emocí. Zatímco Lando Norris sahal po vítězství, o které ho připravila smůla při virtuálním safety caru, Andrea Kimi Antonelli slavil další triumf. Madring sice ukázal svůj potenciál, ale také nedostatky, které bude muset před dalšími ročníky odstranit.
Madring: Nová hvězda, nebo projekt k přepracování?

Madring: Nová hvězda, nebo projekt k přepracování?

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