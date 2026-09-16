Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou v Olomouci, dva góly dal Špaček

Hostující brankář Kovář musel zasahovat hned po dvanácti vteřinách úvodního zápasu sezony, když mu nepříjemnou střelu na rameno vyslal z levého kruhu Navrátil. První branku zápasu však vstřelila Sparta. Po hezké individuální akci se ve čtvrté minutě prosadil Špaček.
Do podobné situace se hned vzápětí dostal také Vesalainen, ale ani nadvakrát Machovského nepřekonal. Úspěšnější byl nicméně Knot, kterému domácí nabídli dostatek prostoru a času ke střele z ideální pozice a obránce Pražanů zamířil přesně k tyči.
Také Olomouc měla dobré šance ke vstřelení branky, celkem třikrát dobře střílel Navrátil, ale štěstí domácímu střelci nepřálo.
Na začátku druhé třetiny mohla Sparta přidat třetí branku, když Knotovu střílenou přihrávku tečoval Kousal do tyče Machovského branky.
Ve 26. minutě byli za svoji střeleckou aktivitu odměněni také domácí. Gewiese našel přes osu hřiště volného Herčíka, který zblízka překonal Kováře a vstřelil svoji první soutěžní branku v olomouckém dresu. Herčík měl obrovskou šanci také v následné přesilové hře, ale netrefil puk ideálně a ležícího brankáře Kováře pak po velkém závaru v brankovišti Sparty nepřekonal ani Orsava.
Po vyrovnané pasáži hry se v závěru druhé třetiny z ničeho nic prosadili potřetí v zápase hosté. Pysykovu střelu zablokoval Herčík smolně v pádu jen na hokejku Špačka, který už neměl problém překonat přesouvajícího se Machovského.
Spartě vyšel také vstup do třetí třetiny. V končící přesilové hře úspěšně tečoval Knotovu střílenou přihrávku za Machovského záda Najman. Naopak v přesilové hře Olomouce znovu střílel aktivní Navrátil, jenže přesouvající se Kovář proti jeho pokusu vytáhl dobrý zákrok.
Sparta poté využila další přesilovou hru a Sekáč po hezké kombinaci se Špačkem a Chlapíkem zakončoval pohodlně do odkryté branky. Olomouci se podařilo alespoň snížit na konečných 2:5, úspěšným střelcem se po dorážce Berglundovy střely stal Plášek.
HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 26. Herčík (Gewiese, Freibergs), 54. Plášek (Berglund, Navrátil) - 4. M. Špaček (Řepík), 8. Knot (Chlapík, Krejčík), 36. M. Špaček (Pysyk, Krejčík), 43. O. Najman (Knot, Sirota), 54. Sekáč (Chlapík, M. Špaček). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. Diváci: 5104.
Olomouc: Machovský - Černý, Ondrušek, Freibergs, Gewiese, Stella, Cosgrove, Rutar - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Herčík - Matýs, Macuh, Spodniak - Senyshyn, Štohanzl, Kos - M. Vitouch. Trenér: Fiala.
Sparta: J. Kovář - Pysyk, Mašín, M. Seppala, Krejčík, Knot, Sirota, Tomov - Chlapík, Shore, Blümel - P. Kousal, M. Špaček, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Dzierkals. Trenér: Augusta.