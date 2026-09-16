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Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou v Olomouci, dva góly dal Špaček

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Hokejisté Sparty vyhráli v 1. kole extraligy na ledě Olomouce 5:2 a v souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. Utkání rozhodla produktivita Sparty, dva góly a asistenci si připsal Michael Špaček.
Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou v Olomouci, dva góly dal Špaček

Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou v Olomouci, dva góly dal Špaček

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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