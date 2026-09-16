Fanoušek Millwallu na ulici vyhrožoval Součkovi, že mu uřízne obličej. Český fotbalista zareagoval nečekaně

Video začalo kolovat na sociálních sítích kolem 15. září 2026 a během hodin nabralo statisíce zhlédnutí. Zachycuje scénu z malého obchodu s opravou obuvi na adrese 44 Millharbour, na ostrově Isle of Dogs ve východním Londýně. Muž, podle kontextu fanoušek Millwallu, na Součka nejdříve křičí „Součku, vylez“, a pak přitvrdí: hrozí, že až ho příští sobotu uvidí v The Den, rozřeže mu obličej. Český záložník West Hamu se otočí, podívá se na něj, usměje se a vrátí se k obsluze u pultu. Žádná hádka, žádný protiútok, žádný úprk. Jen smích do tváře agresorovi.
Proč zrovna teď a proč zrovna Souček
Sobota 19. září 2026, 12:30 místního času, stadion The Den v jihovýchodním Londýně. Millwall proti West Hamu v Championship. Na první pohled druhá liga, v kontextu ale zápas, na který obě fanouškovské základny čekaly čtrnáct let. Poslední soutěžní vzájemný duel se odehrál 4. února 2012 v FA Cupu. Od té doby se kluby míjely v různých patrech anglického fotbalu, dokud West Ham po sestupu z Premier League nespadl do stejné soutěže jako Millwall.
Takzvané Dockers Derby patří k nejstarším a nejostřejším rivalitám anglického fotbalu. Oba kluby vznikly v dokovém průmyslu východního Londýna na přelomu 19. a 20. století a jejich fanouškovské základny se historicky překrývaly geograficky i sociálně. Napětí mezi nimi přežilo dekády bez vzájemného ligového zápasu. A jak ukazuje video ze Součkova obchodu s botami, přežilo i mimo stadion.
Proč si fanoušek vybral zrovna Součka? Přímý motiv nikdo nezveřejnil. Nejpravděpodobnější vysvětlení je prosté: český záložník je jednou z nejrozpoznatelnějších tváří West Hamu, měří 192 centimetrů a na Isle of Dogs, území s historickými vazbami k oběma klubům, ho prostě někdo poznal. Oportunistický terč ve špatný čas na špatném místě.
Kontrast, který z videa udělal virál
Výhrůžka na videu je explicitní a brutální. Reakce na ni je přesný opak. Právě ten kontrast vysvětluje, proč se klip šířil tak rychle: sdílely ho fanouškovské účty na X včetně známého profilu Carl WHU a převzala ho britská i česká média včetně CNN Prima NEWS.
Součkova reakce je přitom atypická. Standardní doporučení klubů (West Ham má veřejný Supporter Conduct Charter s jasnou linkou pro nahlášení) zní: nereagovat, odejít, nahlásit. Souček místo toho zvolil deeskalaci smíchem. Není to póza ani bravura. V rozhovoru pro FOTBAL.CZ z roku 2022 mluvil o tom, jak na něj doléhá tlak v obdobích, kdy se týmu nedaří. Člověk zvyklý na permanentní expozici se naučil filtrovat, co si pustí k tělu. Verbální útok na ulici zjevně spadl do kategorie šumu, který nestojí za odpověď.
K uzávěrce textu se Souček k incidentu veřejně nevyjádřil. Není potvrzeno ani to, že by byla přivolána policie nebo že by byl fanoušek identifikován.
Derby pod drobnohledem FA i policie
Incident by šlo odbýt jako kuriózní virál, kdyby nezapadal do širšího vzorce. Anglická fotbalová asociace (FA) má u Millwallu aktivní disciplinární akční plán, který běží až do konce sezony 2026/27. Dokument z února 2026 ukládá klubu konkrétní povinnosti:
- posílený stewarding a CCTV na rizikových zápasech,
- předutkání a poutkání management davu,
- přímá koordinace s Metropolitan Police,
- varování před vysoce rizikovými venkovními zápasy.
Nejde o formalitu. V sezoně 2023/24 měli fanoušci Millwallu třetí nejvyšší počet zákazů vstupu na stadiony (FBO) v Anglii a Walesu, celkem 82. West Ham byl na tom ještě hůř s 93 zákazy. Podle statistik Home Office bylo k 1. červnu 2026 v celé Anglii a Walesu v platnosti 2 460 FBO a v sezoně 2025/26 bylo nahlášeno 1 644 zápasů s incidenty.
West Ham měl na The Den oficiální příděl 1 774 vstupenek. Byly vyprodané. To je praktický indikátor toho, jak moc obě strany na tento zápas čekaly.
Co by fanouškovi hrozilo, a co hrozí systémově
Pokud by byl muž z videa identifikován a případ dotažen, reálně by mu hrozil stadionový zákaz i trestní stíhání. Anglický systém podobné excesy postihuje:
- Za rasistické napadení Son Hung-mina dostal pachatel tříletý FBO.
- Za online rasistickou zprávu Ivanu Toneymu padl tříletý FBO a podmíněný trest.
- V případě údajného rasistického útoku na Antoina Semenya přišel stadionový zákaz ještě během vyšetřování.
Millwall sám ve svých interních dokumentech uvádí, že při klubovém zákazu informuje Metropolitan Police. Za zastrašující chování vůči personálu nebo hráčům deklaruje minimálně dvanáctiměsíční zákaz, u diskriminačního jednání minimálně pět let. Útok na soupeřova hráče mimo stadion by pravděpodobně znamenal kombinaci policejního a klubového postupu. Bez identifikace pachatele ale zůstává vše hypotetické.
Stará rivalita, nový důkaz
Je snadné vidět v celém příběhu jen kuriozitu: drsný fanoušek, klidný fotbalista, vtipné video. Jenže epizoda ze Součkova obchodu s botami je malý veřejný důkaz něčeho většího, totiž že rivalita West Hamu a Millwallu nepotřebovala čtrnáct let soutěžních zápasů k tomu, aby zůstala živá. Stačilo, aby se oba kluby potkaly ve stejné soutěži, a napětí se okamžitě přelilo z tribun na ulici.
Souček se zasmál a šel dál. Derby v The Den se blíží a atmosféra kolem něj naznačuje, že smích bude to poslední, co bude na pořadu dne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle