Salát z pekingského zelí s balkánským sýrem: Křupavá a osvěžující miska, která zasytí i bez masa

Saláty z jsem dlouho řadila do kategorie „když už není co jiného“. Nakrájet zeleninu, přihodit sýr, zamíchat a hotovo. Nic, kvůli čemu by člověk vytahoval zápisník s recepty. Pak jsem ale na jedné zahradní párty ochutnala verzi s pekingského zelí , balkánským sýrem goudou a majonézovo-hořčičnou zálivkou. Přiznávám, změnila jsem názor dost rychle. Křupavé zelí, slaný balkánský sýr a trochu ostřejší zálivka do sebe zapadly líp, než bych čekala.
U nás doma se tenhle
objevuje hlavně ve dnech, kdy je vedro, nikdo nechce stát u sporáku a v lednici zrovna leží načatá hlávka salát pekingského zelí. Proti klasickému bílému zelí je jemnější, lehčí na skus a v krémové zálivce se tak rychle nerozpadne. I po půlhodině v lednici zůstává příjemně křupavé, což u podobných salátů rozhodně není samozřejmost. Portál Healthline u pekingského zelí zmiňuje obsah vitamínu C, vitamínu K a antioxidantů, takže mísa na stole nepůsobí jen jako rychlá večeře z nouze. Dá se podat ke grilovanému masu, ale obstojí i sama, třeba s krajícem tmavého chleba.
Můj tip zní: Zálivku si nejdřív umíchejte bokem v malé misce a opravdu ji ochutnejte, než ji pošlete do salátu. Majonéza, hořčice a citronová šťáva potřebují chvilku, aby se chuťově srovnaly. Výsledek má být lehce kyselý, pikantní a spíš výraznější, protože slaný balkánský sýr ji v salátu trochu zjemní. Když všechno nalijete rovnou k zelenině od oka, může z toho být mdlá směs, nebo naopak zbytečně ostrá kyselost. Obojí už se pak napravuje hůř. Recept na svěží salát z pekingského zelí s balkánským sýrem a goudou
Celková délka přípravy: přibližně 50 minut Porce: 4 Ingredience k přípravě
Základ salátu: 1 malé pekingské zelí 1 červená paprika 1 salátová okurka 6 keříčkových rajčat 100 g goudy 100 g balkánského sýra
Na zálivku (množství podle chuti): majonéza plnotučná hořčice citronová šťáva špetka cukru sůl a mletý pepř olivový olej Postup přípravy křupavého salátu z pekingského zelí s balkánským sýrem
1.
Zelí nakrouhejte na tenké proužky. Čím budou jemnější, tím snáz se promíchají se zálivkou. Velké a silné kusy zůstanou v míse tvrdší a chuť se k nim nedostane tak dobře.
2.
Okurku nakrájejte na drobné kostičky. Pokud má tužší slupku, můžete ji oloupat, u běžné salátové okurky to ale většinou není nutné. Slupka drží tvar a salátu přidá trochu barvy.
3.
Červenou papriku zbavte semínek i světlých vnitřních částí a nasekejte ji najemno. Přinese do salátu lehkou sladkost, která se se slaným balkánským sýrem dobře doplňuje.
4.
Keříčková rajčata rozkrájejte na čtvrtky. Obvykle bývají pevnější než velká rajčata, takže se v míse tolik nerozmačkají a nepustí zbytečně mnoho šťávy.
5.
Oba sýry, goudu i balkánský nakrájejte na menší, zhruba stejně velké kostičky. Gouda salát zjemní, balkánský sýr dodá slanost a výraznější chuť. Díky tomu nepůsobí jen jako příloha, ale klidně jako lehčí samostatné jídlo.
6. Všechnu zeleninu a sýry
smíchejte v míse a zatím je odložte stranou.
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1. Do menší misky dejte
majonézu, na začátek stačí dvě lžíce. Přidejte plnotučnou hořčici, asi jednu lžičku, několik kapek citronové šťávy, špetku cukru, sůl, pepř a trochu olivového oleje. Všechno vymíchejte dohladka a ochutnejte. Zálivka by měla být výrazná, lehce nakyslá a jen mírně pikantní.
2.
Zálivku přelijte přes zeleninu se sýry a promíchejte poctivě, ne jen pár tahy navrchu. Mísu zakryjte a dejte salát 30 minut proležet do lednice. Zelí za tu dobu trochu změkne, ale křupavost si nechá.
3. Před podáváním salát ještě jednou promíchejte. Podle chuti můžete přidat
trochu soli nebo citronu. Nejlépe chutná vychlazený, s tmavým pečivem, případně jako příloha ke grilovanému kuřeti nebo vepřovému masu. Foto: Romana Rubášová, Salát z pekingského zelí s balkánským sýrem: Křupavá, osvěžující miska, která zasytí i bez masa Tipy redakce: Záměna majonézy: Kdo chce lehčí zálivku, může část majonézy nahradit bílým jogurtem nebo zakysanou smetanou. Zálivka nebude tak hutná, ale zůstane krémová a salát dostane jemnější nakyslý tón. Variace se sýrem: Goudu lze nahradit fetou. Je slanější a víc se drolí, takže salát bude chuťově výraznější. V tom případě uberte sůl v zálivce. Přidejte bílkovinu: Pokud má salát víc zasytit, přidejte vařená vejce nakrájená na čtvrtky nebo konzervovaného tuňáka. K balkánskému sýru a majonézové zálivce se obojí hodí překvapivě dobře. Tip na zálivku: Plnotučná hořčice je sázka na jistotu. Dijonská zálivku trochu zjemní a uhladí, klasická plnotučná jí naopak dá ostřejší chuť. Vezměte tu, kterou máte doma a která vám sedí víc.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Romany Rubášové
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