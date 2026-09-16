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Salát z pekingského zelí s balkánským sýrem: Křupavá a osvěžující miska, která zasytí i bez masa

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Pekingské zelí, balkánský sýr, červená paprika a zálivka z majonézy s hořčicí. Salát, který se připraví za dvacet minut a chutná skvěle jak jako příloha k masu, tak jako samostatné jídlo s pečivem.
Fotografie k salátu z pekingského zelí

Fotografie k salátu z pekingského zelí

Zdroj: Foto: Romana Rubášová, Salát z pekingského zelí s balkánským sýrem: Křupavá, osvěžující miska, která zasytí i bez masa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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