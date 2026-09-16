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David Coulthard brání Norrise: Klobouk dolů, že si stál za svým

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David Coulthard veřejně bránil Landa Norrise. Brit dojel na třetím místě, a v místnosti pro závodníky se přidal k vítězi závodu Antonellimu a Verstappenovi. Ve chvíli odpočinku před oslavou na pódiu si otevřel Coca-Colu. Tento moment ale vyvolal kontroverzi a mediální pozornost, protože s formulí 1 má smlouvu Pepsi, přímý konkurent nápoje, který pil mistr světa.
Lando Norris VC Velké Británie McLaren

Lando Norris VC Velké Británie McLaren

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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