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Tancuj Matyldo a bolestná pravda o filmu. Scenáristka přepsala na plátno vlastní trápení

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Snímek Tancuj Matyldo řeší soužití tří generací s propukající Alzheimerovou chorobou. Reálným základem filmu se stala osobní zkušenost samotné scenáristky.
Tancuj Matyldo

Tancuj Matyldo

Zdroj: FOTO:© Zuzana Bönisch, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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