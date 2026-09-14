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McLaren brání Marquese: My máme čas, on rozhoduje okamžitě

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Ovlivnilo Ředitelství závodu úmyslně Velkou cenu nebo darovalo 25 bodů Andreovi Kimimu Antonellimu? I takové úvahy se objevují po včerejším rozhodnutí aktivovat virtuální safety car.
McLaren brání Marquese: My máme čas, on rozhoduje okamžitě

McLaren brání Marquese: My máme čas, on rozhoduje okamžitě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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