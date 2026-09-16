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Zrádci začali šokem. Hráči se museli o Křivoklát doslova poprat

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Dennívýzva
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Že bude třetí řada reality hry Zrádci stejná jako ta druhá a že už není co nového objevit? Omyl. První díl nastavil laťku pořádně vysoko. Samotný začátek byl však na hraně toho, co je ještě hra…
3. řada hry Zrádci. Foto: TV Prima / se souhlasem

3. řada hry Zrádci. Foto: TV Prima / se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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