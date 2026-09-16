Zrádci začali šokem. Hráči se museli o Křivoklát doslova poprat

Upozornění: Článek obsahuje spojlery. Temná výrobní hala. Hráči se ocitají v uzavřené místnosti a musí se dohodnout, v jakém pořadí projdou dveřmi. Kdo zůstane v místnosti jako poslední, může přijít o šanci dostat se do hlavní hry na Křivoklátu. Tak začíná třetí řada hry Zrádci.
Drsný začátek hry
Strhla se velká vlna emocí a hráči se ve snaze dostat se na hrad neštítili ani použít násilí. Jeden hráč přehodil druhého přes záda, jedna z hráček zase soupeře kousla do ruky. Prali se o kladívka, kterými měli rozbít nápis s jedním ze jmen soutěžících. Ten, jehož jméno bylo rozbito, pak zůstal v místnosti, a tedy prohrál.
Chvílemi vyhrocená situace navozovala pocit, že chování hráčů už je za hranou reality show a obyčejné hry. Skutečně negativní scéna může v některých divácích vyvolat nepříjemné pocity. „Nechci na hradě nikoho, kdo by se tam jen tak vezl. Svou účast si musí zasloužit,“ vysvětlil hradní pán Vojtěch Kotek.
Atmosféru však odlehčilo zjištění, že se na hrad nakonec dostali všichni. A bylo to pořádné překvapení nejen pro diváky, ale i pro ty hráče, kteří se na začátku nezachovali úplně nejlépe. Vzájemné antipatie jistě do budoucna zamíchají hrou.
Prokletý telefonát
Další velké překvapení na všechny čekalo při první prohlídce interiérů hradu. Ve společenské místnosti zazvonil telefon. Vzal jej Tomáš. Od hradního pána se dozvěděl, že ten, kdo bude telefon držet v okamžiku, kdy odbijí hodiny půlnoc, ze hry okamžitě vypadává. Tomáš proto telefon nenápadně předal dalšímu hráči s výmluvou, že s ním chce mluvit hradní pán.
Ten se pak dozvěděl, v jak velkém ohrožení je. Takto se podařilo hovor předávat dalším hráčům, až nakonec měl největší smůlu podnikatel Marek. Pro něho to byly poslední okamžiky ve hře. Po odbití půlnoci si pro něho přišli muži v kápích a zlatých maskách a z hradu ho nemilosrdně vyprovodili.
Známe první Zrádce
Napínavý díl pokračoval prvním sezením u kulatého stolu. Tam hradní pán Vojtěch Kotek vybral z Věrných dva Zrádce, kteří budou spřádat intriky a v noci „vraždit“ Věrné. Stali se jimi spisovatelka Dáša a designér stavebnic Kryštof.
Třetí řada hry Zrádci začíná. Video: TV Prima / se souhlasem
Zajímavou změnou bylo, že o sobě od začátku nevěděli a museli se na hradě navzájem najít mezi Věrnými a zároveň navrhnout další dva hráče, kteří se s nimi stanou Zrádci. Dáša s Kryštofem vybrali realitní makléřku Annelii a porodní asistentku Jitku.
První díl pak končil v ponuré atmosféře na improvizovaném křivoklátském hřbitově, kde Dáša s Kryštofem složili přísahu Zrádců. Následně za nimi přišly Annelie a Jitka. Na místě se od hradního pána dozvěděly, že si je vybrali Zrádci. Jen jedna z nich se k nim však připojí, druhá bude zavražděna. Tím první díl skončil…
Kdo jsou Věrní a kdo Zrádci?
Po prvním dílu tak mezi Věrnými zůstávají: Felix – švadlena a trenérka lakrosu, Nika – jaderná fyzička, Mây – brand manažerka, Jura – student herectví a designu, Adam – policejní vyjednavač, Barnabáš – social media manager, Anastázie – psycholožka, David – vědec, Domi – profesorka z Finska, Petr – obchodní zástupce, Tomáš – lovec pašeráků, Štefan – advokát, Matěj – stavitel motorek, Karolinna – umělkyně, Lukáš – kouč, Majda – vědkyně, Zdíša (Zdislava Pokorná) – novinářka, Monika – numeroložka a Jan (Špaček) – youtuber.
Zrádci jsou: spisovatelka Dáša a designér stavebnic Kryštof. Naverbovány byly makléřka Annelie a porodní asistentka Jitka, přičemž jedna z nich bude zavražděna.
Cílem hry je, aby Věrní u kulatého stolu odhalili Zrádce a vyhráli tak milionovou výhru. Pokud však do finále pronikne Zrádce, všechny peníze získá on.
Zdroje: Autorský text, prima+
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