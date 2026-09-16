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Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení

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Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už nesplňují požadavky na energetickou náročnost a pro zaměstnance i návštěvy jsou zejména v horkém počasí nepohodlné. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).
Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení

Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení

Zdroj: Karlovarský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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