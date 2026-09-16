Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zatepleníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení
Rozsáhlá oprava Buchenwaldské ulice na Růžovém vrchu v Karlových Varech je dokončená. Úsek mezi ulicí Jana...
Houbařská sezona je v plném proudu a do lesů vyrážejí tisíce lidí. V posledních dnech ale policisté na...
Karlovarský kraj dokončil nový úsek Cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Více než 1,7...
Odjezdem speciálně vypraveného vlaku na trasu z Františkových Lázní do Karlových Varů skončily třídenní...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →