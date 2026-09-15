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Nejlepší scénář pro Antonelliho: Kdy může vyhrát titul?

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Andrea Kimi Antonelli má po Velké ceně Španělska k titulu mistra světa výrazně blíže než jeho soupeři. Před Georgem Russellem vede o 81 bodů a do konce sezóny zbývá už jen devět závodů. Za jakých okolností může Mercedesu zajistit jezdecký titul a kdy nejdříve může slavit historický triumf?
Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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