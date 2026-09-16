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Co dnes dělá finalista první SuperStar Tomáš Savka: Slavného zpěváka byste dnes na ulici nepoznali

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Tomáš Savka po první SuperStar nezmizel. Dnes má pevné místo v muzikálu, cenu Thálie i velkou rodinu.
Fotografie Tomáše Savky

Fotografie Tomáše Savky

Zdroj: Foto: Nextfoto, Tomáš Savka na TK k muzikálu Donaha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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