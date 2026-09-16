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Nasypte do kýblu lžíci soli a zalijte řepu třikrát za sezónu. Bulvy narostou do velikosti pěsti a budou sladké jako med

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Úrodu své červené řepy můžete řádné vylepšit díky jednomu docela obyčejnému pomocníkovi – kuchyňské soli. Výsledky vás mile překvapí.
Obří úroda sladké řepy

Obří úroda sladké řepy

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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