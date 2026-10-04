Velká cena Bahrajnu: Živý přenos

Start závodu byl odložen.
Here’s a taste of the current conditions in Sepang
#F1 #BahrainGP https://t.co/enJrjCqzgO
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Startovní rovinka je pokryta stany a prozatím se čeká na další informace.
Race strategies hastily being redrawn
#F1 #BahrainGP https://t.co/c2MuAYj3jt
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
20 minut před startem panovaly takové podmínky pro představu.
☔️☔️☔️
Lights out in just over 20 minutes
#F1 #BahrainGP https://t.co/vYq9XDiAEL
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Záběry na diváky hovoří za vše.
No let up
#F1 #BahrainGP https://t.co/eeFZMS8uSv
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Záběry na první zatáčku.
The view from Turn 1
#F1 #BahrainGP https://t.co/wssWGCZ1kw
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Na trati byl medical car, který testoval podmínky. O startu budeme informování 10 minut předem, jak hovoří pravidla.
The Medical Car is doing a quick recce – it’s so wet out there!
A reminder that the race start has been delayed
#F1 #BahrainGP https://t.co/BmFLKmnUUW
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Maršálové trať zkoušeli vysušit a zabavit diváky.
Hoods up, spirits high
Hat tip to all the marshals
#F1 #BahrainGP https://t.co/lOXlHL1u6v
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
20 minut uplynulo od naplánovaného startu a prozatím stále nevíme start závodu. Maršálové ale byli za hlavní hvězdy.
Current fastest way around Sepang…
A broomstick
#F1 #BahrainGP https://t.co/syzs5PWHkW
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Z dostupných informací vyplývalo, že by měl déšť na chvíli ustat a pak můžeme znovu očekávat hustější déšť.
The rain is still coming down ☔️
#F1 #BahrainGP https://t.co/C1XDrS6JkU
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
V paddocku se najednou vše zrychlilo. Ředitelství závodu oznámilo, že v 9:40 proběhne zahřívací kolo.
RACE CONTROL: The formation lap will start at 15:40 local time
That’s in just under 10 mins!
#F1 #BahrainGP https://t.co/o70ASsEpGx
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Pro dokreslení podmínek v Malajsii. Teplota tratě byla 34 °C a teplota vzduchu 25 °C.
Aktuálně netušíme, kolik zahřívacích kol se pojede, každopádně všechny budou za safety carem. Podle toho se upraví, na kolik kol bude vypsán závod.
RACE CONTROL: The formation lap(s) will be behind the Safety Car
#F1 #BahrainGP https://t.co/ibtfGmktdE
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Jezdci obuli intermediálky. Nikdo nepoužil pneumatiky do deště.
The Safety Car, followed by the drivers, sets off on the formation lap
#F1 #BahrainGP https://t.co/gul9JYTgvB
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Pozor, Isack Hadjar už byl v kačírku. Pilot Red Bullu dostal aquaplaning na výjezdu ze třetí zatáčky, ale z kačírku se dokázal vyjet. Isack Hadjar by se měl vrátit na osmou pozici.
Steady, Isack!
Hadjar slithers off but finds his way back on track
#F1 #BahrainGP https://t.co/IJ70naQPgt
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Na trati panuje lehký chaos. Jezdci Ferrari mají technické problémy a taktéž něco hlásil Max Verstappen.
Hamilton is going slow, he’s got an issue
#F1 #BahrainGP https://t.co/FmsubXuJvh
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Lewis Hamilton zastavil na hlavní rovince. Prý se jedná o problém se softwarem. Následně se Brit rozjel.
Hamilton’s got going again
#F1 #BahrainGP https://t.co/RMYvivOUpm
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Startovací procedura byla přerušena. Na trati byl chaos s pořadím, několik jezdců stálo a následně Ředitelství závodu vyhlásilo přerušení startovací procedury a byly vyvěšeny i červené vlajky. Jezdci zajeli do boxů. Aktuálně nejsem schopen říct, jaké je pořadí.
RACE CONTROL: The starting procedure has been suspended
The drivers return to the pits
#F1 #BahrainGP https://t.co/U6kq7wMDJ9
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Andrea Kimi Antonelli ještě oznamoval, že trať velmi rychle vysychá.
Problémy s pohonnými jednotkami byly kvůli tomu, jak jsou napsaná pravidla. Jezdci vyčerpali příliš brzy baterku a kvůli pravidlům ji nemohli dobít. Z toho pak vznikly problémy, které jsme viděli během zahřívacích kol.
Pořadí na start bude taktéž zajímavé, protože záleží na výkladu pravidel. Někdo argumentoval, že by mělo být původní pořadí, které bylo na začátku, protože závod ještě nebyl zahájen. Dle pravidel druhá možnost je, že pořadí bude takové, jaké bylo během přerušení startovní procedury. To by znamenalo, že by například Lewis Hamilton nestartoval druhý, ale v podstatě na konci startovního roštu. Uvidíme, jak Ředitelství závodu rozhodne.
Trať mezitím vysychala. Prozatím uběhla 1 hodina od původního startu.
Potvrzeno, bude původní pořadí, které mělo být na startu. V boxech se tak začaly přemisťovat monoposty.
UPDATE FROM RACE CONTROL
The start order will be the original grid
#F1 #BahrainGP https://t.co/F9aCQScoqZ
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Závod by měl začít 10:33. Uvidíme, jaký typ startu bude. Navíc je to velmi těsné, jestli obout intermediálky nebo softy.
RACE CONTROL: The race will start at 16:33 local time
#F1 #BahrainGP https://t.co/EmrsAYlOjZ
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Jezdci obuli jak suché pneumatiky, tak intermediálky. Ferrari nasadilo softy. Max Verstappen měl intermediálky a taktéž Andrea Kimi Antonelli.
We’re about to get going and look at those tyres
Verstappen’s on inters, both Ferraris are on slicks, Antonelli is also on inters!
#F1 #BahrainGP https://t.co/caEdSj4QO6
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Pierre Gasly mimo trať v zahřívacím kole. Francouz dostal smyk na softech a velmi těsně se vyhnul bariéře. Lewis Hamilton reportoval, že udělali chybu a trať je stále mokrá. Ale stále se pokračovalo za safety carem.
The Safety Car is currently on track
We will have a standing start in a few moments
#F1 #BahrainGP https://t.co/hnc0bZEd7P
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Sergio Pérez zajel do boxů a přezul ze softů na intermediálky. Mezitím Ředitelství závodu potvrdilo, že bude pevný start.
Oscar Piastri zajel do boxů pro výměnu pneumatik na intermediálky, stejně jako Gabriel Bortoleto.
Most drivers are lining up on the grid but some have gone straight to the pits to change tyres
#F1 #BahrainGP https://t.co/NNVTKzNKSs
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
3. kolo – pevný start – začátek závodu
Po hodině a 40 minutách se odstartovalo. Start byl velmi pomalý a toho využili jezdci Mercedesu. Piloti na softech se propadli! Absolutní chaos v pořadí! Ve vedení byl Andrea Kimi Antonelli před Georgem Russellem. Piloti Mercedesu mají spolupracovat. Na prvních 10 místech byli jezdci na intermediálkách.
LIGHTS OUT IN SEPANG!
Antonelli powers into the lead
#F1 #BahrainGP https://t.co/tm02XYeX12
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
4. kolo
Charles Leclerc zajel do boxů a propadl na konec startovního pole. Správnou volbou byly intermediálky. Monačan navíc měnil přední křídlo po kolizi.
Rewind to the race start ⏪
Contact between Leclerc and Hulkenberg
#F1 #BahrainGP https://t.co/tEq7rq1TQf
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
5. kolo
Pořadí: Antonelli, Russell, Verstappen, Lawson, Hadjar, Sainz, Albon.
The inters are the tyres to be on currently
But for how long?
#F1 #BahrainGP | LAP 5/56 https://t.co/rxgzaxYuPS
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Lewis Hamilton byl povolán do boxů, ale Brit se rozhodl zariskovat, protože neměl co ztratit a zůstal na softech.
6. kolo
Max Verstappen úspěšně předjel Georgeho Russella a posunul se na druhou pozici.
7. kolo
Leclerc už předjel Hamiltona, který byl na softech. Na trati je chaos.
8. kolo
Max Verstappen byl už pod sekundu za Andreou Kimim Antonellim. Jezdci byli zmatení z chování tratě, protože bylo sucho, ale zároveň spíše podmínky pro indermediálky.
9. kolo
Boj o první pozici na hlavní rovince. Antonelli prozatím udržel první pozici. Každý z pilotů totiž využívá jinou závodní stopu.
Verstappen has moved up to second and is now fighting Antonelli for the lead
#F1 #BahrainGP | LAP 9/56 https://t.co/ZlsKqNp9aX
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Blížíme se do bodu, kdy bude výhodnější být na pneumatikách do sucha. Lando Norris dostal informaci, že už je rychlejší než jezdci na intermediálkách. Na konci kola Valtteri Bottas vyletěl z tratě a skončil v kačírku. Aktivován safety car. Všichni zajeli do boxů.
Bottas is off and beached in the gravel
⚠️ SAFETY CAR ⚠️
#F1 #BahrainGP | LAP 9/56 https://t.co/IA5b2tQ6kc
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
10. kolo
Celé startovní pole přezulo na suché pneumatiky kromě Lewise Hamiltona.
Here’s how things stand after 11 laps
Hamilton has yet to pit
#F1 #BahrainGP https://t.co/JrYvttmq1U
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Pořadí: Antonelli (medium), Verstappen (softy), Russell (medium), Hadjar (softy), Lawson (hardy), Ocon (softy).
11. kolo
Jezdci diskutovali o strategiích. Max Verstappen se dožadoval informací a GP ho uklidňoval.
The @MercedesAMG Safety Car is circulating
There’s been a flurry of pit stops to switch to slick tyres
#F1 #BahrainGP | LAP 11/56 https://t.co/UcBrtKVL8t
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
12-13. kolo
Na konci 12. kola zajel do boxů safety car a závod byl restartován.
Andrea Kimi Antonelli restartoval závod až na hlavní rovince. Max Verstappen byl ale nalepený na jeho zadním křídle. Do prvních dvou zatáček proběhl souboj o první pozici! Nizozemec dokázal vytěžit maximum a dostal se do vedení. Naopak Ital se propadl na třetí pozici za Georgeho Russella. Rozdíl mezi top 3 byla necelá 1 sekunda.
There was no stopping Max at the restart
#F1 #BahrainGP https://t.co/D8i9GQltM3
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
14. kolo
Max Verstappen si dokázal vybudovat náskok 0,8 sekundy na stíhající dvojici Mercedesu.
15. kolo
Nizozemec byl prozatím rychlejší, náskok na druhého Georgeho Russella byl 1,5 sekundy. Mezitím se Ferrari snažilo dostat alespoň na body, když jim strategie s pneumatikami nevyšla.
TOP 10
Verstappen
Russell
Antonelli
Hadjar
Lawson
Ocon
Lindblad
Piastri
Bortoleto
Hulkenberg
#F1 #BahrainGP | LAP 15/56 https://t.co/XbhPZtkPnC
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
16. kolo
Lewis Hamilton už byl na deváté pozici. Jeho risk s nestavěním prozatím vycházel.
18. kolo
Andrea Kimi Antonelli oznamoval Mercedesu, že má více tempa než George Russell.
19. kolo
Lewis Hamilton předjel Oscara Piastriho a posunul se na osmou pozici.
Verstappen has opened up a three-second gap up front
Meanwhile behind, Russell and Antonelli are separated by a second
„I have more pace“ says Kimi
#F1 #BahrainGP | LAP 18/55 https://t.co/1qQhuczK6q
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
21. kolo
Max Verstappen měl už náskok přes 4 sekundy. Mercedes prozatím nepřistoupil k týmové režii. Antonelli tak zaútočil do 4. zatáčky a posunul se na druhou pozici.
No fear
Here’s Antonelli’s pass on Russell
#F1 #BahrainGP https://t.co/oUmGniQ1GG
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Gabriel Bortoleto dostal penalizaci 10 sekund za způsobení kolize s Carlosem Sainzem.
Rewind to the restart on Lap 13 ⏪
Sainz goes sideways courtesy of a bump from Bortoleto
That’s a 10-second penalty for Gabi
#F1 #BahrainGP https://t.co/KZ64kGoWh0
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
23. kolo
Na desátou pozici se dostal Charles Leclerc. Ferrari tak poprvé v závodě má opět oba monoposty na bodech.
24. kolo
V poslední zatáčce udělal Andrea Kimi Antonelli chybu a byl na chvíli mimo trať. George Russell se tak dostal opět do závěsu za svého týmovéhpo kolegu.
Kimi bollard
Antonelli’s off-track excursion at Turn 15 has cost him valuable time to leader Verstappen
#F1 #BahrainGP | LAP 24/55 https://t.co/q4yU8yp55T
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
26. kolo
Lewis Hamilton byl na pátém místě, zajel nejrychlejší kolo na softech a teoreticky už v závodě nemusí stavět, protože závod byl vyhlášen za mokrý a neplatí tak pravidlo o povinné zastávce v boxech. Očekává se ale další déšť.
27. kolo
Mezitím Max Verstappen si vybudoval náskok 8,5 sekundy na italského pilota Mercedesu.
Heading past the halfway point
Verstappen is in control up front with an eight-second cushion, while behind Hamilton has advanced to P5
#F1 #BahrainGP | LAP 28/55 https://t.co/rJLCuVv4tP
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
29. kolo
Charles Leclerc zajel do boxů, obul další softy a vrátil se na třináctou pozici.
30. kolo
Lewis Hamilton úspěšně držel pneumatiky ve výborném stavu. Byl o necelou sekundu rychlejší než Isack Hadjar, kterého stíhal.
32. kolo
V boxech se objevili jak Isack Hadjar, tak Lewis Hamilton. Oba se propadli na šestou, respektive sedmou pozici. Red Bull obul softy, Ferrari mediumky.
Hamilton comes in for his first pit stop
On go a set of mediums and he’s back out on track in P7
#F1 #BahrainGP | LAP 32/55 https://t.co/y41YwJGw3E
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
33. kolo
Na začátku kola byl u svých mechaniků George Russell a obul nejměkčí sadu pneumatik. Brit se vrátil na třetí pozici.
Na konci kola zamířil do boxů Verstappen a Antonelli. Oba nasadili softy a pořadí se nezměnilo a vrátili se na první, respektive druhou pozici.
Verstappen and Antonelli pit
The race leader and the championship leader both bolt on a set of softs and come back out in first and second respectively
#F1 #BahrainGP | LAP 34/55 https://t.co/I8aHaORhqZ
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Taktéž do boxů zamířil Oscar Piatri.
34. kolo
Lewis Hamilton si stěžoval na mediumky, které podle jeho slov byly otřesné. Brit se nicméně držel v závěsu za Isackem Hadjarem.
Hamilton is setting the pace out there, and he’s closing in on Hadjar for P4
#F1 #BahrainGP | LAP 36/55 https://t.co/n8Sqt2J67s
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
V boxech byl Lando Norris.
37. kolo
Max Verstappen navýšil náskok na 10,5 sekundy na Andreu Kimiho Antonelliho.
39. kolo
Lewis Hamilton byl opět nalepený na zadním křídle Isacka Hadjara.
Applying the pressure
Hamilton is all over the back of Hadjar
#F1 #BahrainGP | LAP 40/55 https://t.co/2Di5P5Y24H
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
41. kolo
Fernando Alonso se probojoval na destáou pozici.
42. kolo
Isack Hadjar byl rychlejší na rovinkách, naopak Lewis Hamilton v zatáčkách. Brit naznačoval útok do první zatáčky, ale prozatím pilot Red Bullu byl rychlejší.
43. kolo
Alex Albon zastavil za druhou zatáčkou. Aktivován virtuální safety car. Pilot Williamsu oznámil, že mu odešla převodovka.
Onboard with Hamilton and he chases Hadjar
Albon at the side of shot has pulled up bringing out the Virtual Safety Car
#F1 #BahrainGP | LAP 44/55 https://t.co/E3LhuOkLU1
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
Do boxů zamířil Max Verstappen, nasadil opět softy a vrátil se na druhou pozici za Andreu Kimiho Antonelliho. Do boxů zamířil i Lewis Hamilton. Brit nasadil softy. I Charles Leclerc zamířil do boxů a taktéž softy.
Verstappen pits under the VSC and crucially Antonelli, who has stayed out, has taken the lead
#F1 #BahrainGP | LAP 44/55 https://t.co/NfSYDvwpEn
— Formula 1 (@F1) October 4, 2026
44. kolo
Pořadí během virtuálního safety caru: Antonelli, Verstappen, Russell, Hadjar, Piastri, Hamilton, Norris, Lawson, Leclerc, Alonso.
Na konci kola zajeli oba piloti Stříbrných šípů do boxů a i Hadjar.
45. kolo
Pořadí: Verstappen, Antonelli, Russell, Hadjar, Piastri, Hamilton, Norris, Lawson, Leclerc a Alonso.
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