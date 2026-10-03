Leclerc nedokáže odhadnout tempo Mercedesu, na pódium si věříPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Leclerc nedokáže odhadnout tempo Mercedesu, na pódium si věří
Článek byl publikován 03.10.2026 12:44
Po devíti letech se F1 vrátili na okruh Sepang. Kvalifikaci ovládl Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem a...
Závěr aktuální sezóny proběhne podle původního plánu. Stefano Domenicali v Malajsii potvrdil, že ročník...
Poslední trénink před kvalifikací v Sepangu zvládl nejlépe Andrea Kimi Antonelli před Maxem Verstappenem a...
Tato sezóna působí jako zakletá, protože v důležitých částech závodních víkendů ještě ani jednou nepršelo....
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →
- Mercedes v kvalifikaci pohořel: Wolff netuší, co se pokazilo
- Sepang po devíti letech okamžitě rozbil očekávání. Verstappen byl nejrychlejší, Ferrari odpovědělo a Mercedes tápe s novým autem
- Verstappen, Hamilton a Hadjar o kvalifikaci v Malajsii na VC Bahrajnu
- Kvalifikace VC Bahrajnu: Verstappen ovládl Sepang, Mercedes a McLaren se trápily