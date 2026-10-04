Proč jezdci Mercedesu proti své vůli nepoužívají chladicí vesty?

George Russell tento víkend rozvířil diskuzi ohledně chladicích vest, když prozradil, že se jeho tým Mercedes rozhodl upřednostnit vývoj monopostu před vyvinutím funkční chladicí vesty.
Chladicí vesty se ve formuli 1 objevily v reakci na Velkou cenu Kataru v roce 2023, kde panovaly extrémně vysoké teploty. Závod se tehdy na rozdíl od současnosti, kdy se jezdí v prosinci, konal v říjnu, což tyto problémy ještě umocnilo.
Další velkou čárou přes rozpočet byly onen víkend příliš drsné obrubníky, které doslova žraly pneumatiky zaživa. FIA tehdy přišla s řešením stanovit maximální délku stintu na jedné sadě pneumatik v závodě na 18 kol.
Potenciálním defektům pneumatik to sice zabránilo, avšak podmínky to jezdcům ještě ztížilo. Gumy totiž tento počet kol v pohodě vydržely, takže piloti odjeli celý závod v kvalifikačním tempu, což v kombinaci s obrovským horkem některé piloty úplně vyčerpalo. Logan Sargeant musel odstoupit a Esteban Ocon se v kokpitu pozvracel.
FIA následně společně s týmy vymyslela chladicí vestu, která cirkuluje vodu pomocí systému trubic. Závodníci mohou tuto vychytávku využívat pouze v případě, že řídicí orgán označí víkend jako tepelně rizikový, což se stává v případě, kdy je teplota v okolí tratě předpovídána na více než 31 °C.
Tento víkend v Sepangu nastala tato situace letos už potřetí a s největší pravděpodobností se zopakuje i další závodní víkend v nedalekém Singapuru.
FIA původně chtěla zavést vesty v takových případech povinně, ale původní prototyp nebyl mezi jezdci zrovna oblíbený. Spousta z nich tvrdila, že vesta byla užitečná pouze prvních několik kol a poté už se stala spíše přítěží. Použití vesty je tedy dobrovolné, ovšem pilotům, kteří ji nepoužívají, je do vozu přidáno půlkilové závaží, aby byla eliminována hmotnostní výhoda, kterou by získali.
Celé zařízení si navíc týmy vyvíjejí podle určitých předpisů samy. Některým týmům se tedy vzhledem k tomu, že je teplotní riziko vyhlášeno pouze párkrát do roka, ani nevyplatí investovat do vývoje celého systému chladicí vesty.
Jedním z týmů, které se rozhodly letos tuto vymoženost oželet, je Mercedes. George Russell však prozradil, že by chladicí vestu v horku rozhodně ocenil.
„Nebudeme využívat chladicí vestu, protože jsme nevynaložili dostatečné prostředky na její odolnost,“ řekl druhý muž šampionátu pro deník The Times.
„Když to funguje, funguje to skvěle, takže bych to tento a příští víkend rád nosil. Tým mi ale řekl: ‚Podívej, můžeme to vyvinout a můžeme na to vyčlenit nějaké finance, bude to ale na úkor výkonnosti.‘“
Russell si myslí, že by měla zasáhnout Mezinárodní automobilová federace, aby ochránila týmy před sebou samými. „Myslím, že potřebujeme, aby FIA prostě zakročila a řekla: ‚Tady jsou nějaké peníze navíc v rozpočtovém stropu,‘ anebo najala nějakou externí společnost, která by to vyvinula pro všechny a my bychom jenom zaplatili, protože bychom to měli nosit všichni,“ sdělil svůj názor britský závodník.
Zlí jazykové tvrdili, že se George Russell postavil proti svému týmu, nebo že ho inženýři donutili trpět v horku. Ve skutečnosti jde ale zase jenom o peníze a tvrdý vývojový boj.
Týmu se zkrátka v tvrdých pravidlech rozpočtového stropu vyplatí radši investovat do vývoje monopostu W17 než do chladicí vesty, jejíž výkonnostní přínos je diskutabilní. Mercedes dal tedy pochopitelně přednost snaze udržet se před konkurencí z Ferrari, McLarenu a Red Bullu před pohodlím jezdců.