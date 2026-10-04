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Proč jezdci Mercedesu proti své vůli nepoužívají chladicí vesty?

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Formule 1 se letos po devíti letech při příležitosti Velké ceny Bahrajnu vrátila do Malajsie. A podle očekávání s sebou Sepang přinesl pro něj typická vedra. Spousta jezdců tedy během závodu využije chladicí vestu. Mercedesu se však nevyplatila vyvíjet, a proto se budou muset jeho jezdci obejít bez ní. George Russell žádá FIA, aby použití vesty bylo při vysokých teplotách povinné.
George Russell připravený ve svém monopostu při kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na okruhu Sepang

George Russell připravený ve svém monopostu při kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na okruhu Sepang

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 01:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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