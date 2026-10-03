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Mercedes v kvalifikaci pohořel: Wolff netuší, co se pokazilo

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Domácí víkend hlavního sponzora, společnosti Petronas, Mercedesu vůbec nevychází. George Russell a Andrea Kimi Antonelli skončili v kvalifikaci mimo nejlepší trojku a monopost trápí technické problémy.
Mercedes v kvalifikaci pohořel: Wolff netuší, co se pokazilo

Mercedes v kvalifikaci pohořel: Wolff netuší, co se pokazilo

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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