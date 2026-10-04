Red Bull celý rok hledal rychlost. Na neznámém Sepangu byl Verstappen nejrychlejší pokaždé, když na tom záleželo

Max Verstappen letos už několikrát vypadal rychle. Několikrát také vypadal, že by mohl bojovat o první řadu. Teprve na Sepangu ale Red Bull dokázal dát dohromady celý kvalifikační den tak, aby jeho jezdec byl nejlepší pokaždé, když se pořadí skutečně počítalo.
Verstappen vyhrál Q1, Q2 i Q3 a časem 1:35,130 získal první pole position sezony. Vedle něj se postaví Lewis Hamilton, zatímco třetí Isack Hadjar kvůli penalizaci klesne na osmou pozici.
Samotné pole by bylo velkým výsledkem. Mnohem zajímavější je ale místo, kde přišlo.
Na Sepangu se nedalo otevřít loňský notebook
Formule 1 zde naposledy závodila v roce 2017. Současné monoposty jsou technicky úplně jiné a týmy neměly k dispozici obvyklou zásobu závodních dat z minulého ročníku.
To zvyšuje význam práce simulátoru a prvních tréninků. Inženýři musí rychle pochopit degradaci pneumatik, výšku vozu, kompromis mezi přítlakem v rychlých zatáčkách a odporem na dlouhých rovinkách i to, jak se povrch mění s rostoucím množstvím gumy.
Red Bull tento úkol zvládl evidentně velmi dobře.
Nejen Verstappenem. Hadjar byl třetí nejrychlejší, takže základní rychlost vozu nebyla závislá pouze na jednom mimořádném kole čtyřnásobného mistra světa.
Ferrari muselo nastavení hledat déle
Lewis Hamilton se dostal na druhé místo až po změnách setupu, které Ferrari udělalo relativně pozdě. Sám po kvalifikaci mluvil o problémech s pneumatikami a o tom, že tým musel během víkendu směr nastavení upravit.
Red Bull naproti tomu působil stabilně od první části kvalifikace.
Právě to je důležité. Pole position často vznikne jedním kolem, kdy se sejde perfektní zahřátí pneumatik, správná mezera na trati a jezdec trefí všechny zatáčky. Verstappen ale nevyhrál pouze Q3. Byl nejrychlejší v každé fázi.
To už ukazuje na skutečně funkční balík.
Jenže neděle bude testovat něco úplně jiného
Jedno kvalifikační kolo a závodní stint na Sepangu jsou téměř dva odlišné sporty. Vysoké teploty a rychlé zatáčky tvrdě zatěžují pneumatiky a páteční tréninky ukázaly výraznou degradaci.
Pokud Verstappen musel pro kvalifikaci využít vůz agresivnější k pneumatikám, může se výhoda během delších stintů ztratit. Ferrari i McLaren navíc působily v pátek na dlouhých jízdách konkurenceschopně.
První pole sezony proto není důkazem, že Red Bull najednou vyřešil celý rok.
Je důkazem, že poprvé našel alespoň jednu disciplínu, ve které byl bez debat nejlepší.
Pro Verstappena může být Sepang ideálním místem k návratu
Je tu i pěkná historická souvislost. Když se na Sepangu závodilo naposledy v roce 2017, vyhrál právě Verstappen. Tehdy mu bylo dvacet a byl mladou hvězdou, která teprve dokazovala, že jednou může bojovat o titul.
O devět let později se vrací jako několikanásobný mistr světa, ale paradoxně v sezoně, kdy na první pole čekal až do října.
Red Bull letos často hledal správné okno fungování auta. Na trati, pro kterou neměl žádný současný tým čerstvý závodní návod, ho našel rychleji než ostatní.
Teď zbývá zjistit, zda vydrží déle než jedno kolo.
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Zdroje: Reuters – Verstappen claims first pole of season at Bahrain GP in Malaysia [1], Formula1.com – Verstappen seizes first pole position of the season at Sepang [2].