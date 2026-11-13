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Vědec vysypal do mraku suchý led. Z oblohy začaly padat sněhové vločky

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Dennívýzva
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Vincent Schaefer nechtěl poroučet počasí. Zkoumal, proč v některých mracích vzniká led a jiné zůstávají tvořené podchlazenou vodou. Když roku 1946 vyzkoušel svůj nápad při letu nad americkým státem New York, otevřel novou kapitolu meteorologie. Zároveň začal příběh, kolem kterého dodnes koluje mnoho nerealistických představ.
Vědec vysypal do mraku suchý led. Z oblohy začaly padat sněhové vločky

Vědec vysypal do mraku suchý led. Z oblohy začaly padat sněhové vločky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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