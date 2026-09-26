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Pozemský mikrob přežil podmínky na měsíci Saturnu. Případné stopy života nám navíc může sám vystřelovat do vesmíru

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Pod ledovou krustou jednoho ze Saturnových měsíců se ukrývá slaný oceán, z něhož tryskají gejzíry přímo do vesmíru. Dvě nové studie teď spojily dvě dosud oddělené otázky: zda by tam známý typ metabolismu vůbec dokázal fungovat – a zda by případné známky života mohly samy skončit tam, kde je umíme zachytit.
Pozemský mikrob přežil podmínky na měsíci Saturnu. Případné stopy života nám navíc může sám vystřelovat do vesmíru

Pozemský mikrob přežil podmínky na měsíci Saturnu. Případné stopy života nám navíc může sám vystřelovat do vesmíru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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