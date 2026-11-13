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Benátky znovu zaplavilo moře. Rekordní voda odhalila, proč město potřebuje pohyblivé hráze

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V listopadu 2019 zaplavila Benátky mimořádně vysoká voda. Náměstí svatého Marka se ocitlo pod hladinou a historické budovy musely čelit slané vodě, která se dostávala do kamene, zdiva i podlah. Nešlo o obyčejný příliv. Kombinace několika přírodních vlivů ukázala, jak zranitelné je slavné město na laguně.
Benátky znovu zaplavilo moře. Rekordní voda odhalila, proč město potřebuje pohyblivé hráze

Benátky znovu zaplavilo moře. Rekordní voda odhalila, proč město potřebuje pohyblivé hráze

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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