Pod středověkým rukopisem se ukrýval ztracený hvězdný katalog. Vědci přečetli stopy antického génia

Knihovna, ve které se knihy mazaly
Představme si rukopis, který někdo používá jako školní sešit. Starý zápis odstraní, protože potřebuje místo pro nový. Ve starověku a středověku nebyl pergamen levný a takové zacházení se vzácným materiálem nebylo ničím neobvyklým. Dnes podobným knihám říkáme palimpsesty: pod mladší vrstvou písma může zůstávat starší text, někdy dokonce na pohled téměř neviditelný. Právě jeden takový rukopis, známý jako Codex Climaci Rescriptus, vydal překvapivé svědectví o dějinách astronomie.
V jeho dochovaných listech se pod pozdějšími syrskými náboženskými texty skrýval starší řecký materiál. Součástí byly pasáže související s antickou astronomickou tradicí. Výzkumníci neobjevili dokonale zachovanou knihu, kterou by stačilo otevřít na první stránce. Postupně skládali jednotlivé stopy z poškozeného a přepsaného dokumentu. Právě tento rozdíl je důležitý: máme mimořádný doklad o ztraceném díle, nikoli jeho úplné znovunalezení.
Světlo, které vidí i to, co oko přehlédne
Písmo lze ze starého pergamenu mechanicky odstranit, ale chemické a fyzikální stopy po inkoustu někdy zůstanou. Multispektrální snímkování proto zachycuje rukopis v různých částech světelného spektra. Některé vlnové délky zvýrazní inkoust, jiné odliší podklad; digitální zpracování pak dokáže částečně oddělit mladší a starší vrstvy. Není to kouzelná kamera, která přečte všechno. Úspěch závisí na stavu pergamenu, složení inkoustů i na odborné interpretaci fragmentů.
V roce 2022 publikovali Victor Gysembergh, Peter J. Williams a Emanuel Zingg v časopise Journal for the History of Astronomy analýzu číselných a slovních údajů, které se podařilo získat ze starší řecké vrstvy. Text souvisel s hranicemi souhvězdí Severní koruny a obsahoval astronomické souřadnice. Právě jejich povaha, a ne jen stáří písma, vedla badatele ke spojení fragmentu s Hipparchovým hvězdným katalogem.
Hipparchos chtěl nebi přidělit přesnou adresu
Hipparchos působil ve druhém století před naším letopočtem a patří mezi nejvýznamnější astronomy starověku. Přispěl k poznání precese zemské osy a jeho jméno se tradičně pojí se systematickým měřením poloh hvězd. V době bez dalekohledů to vyžadovalo mimořádnou pozorovací kázeň, matematiku i schopnost dlouhodobě porovnávat výsledky. Pro tehdejšího pozorovatele nebyla hvězda jen jasným bodem v příběhu souhvězdí. Mohla mít také přesněji určené místo na obloze.
Nově přečtené pasáže ukazují systém souřadnic, který je v souladu s Hipparchovou prací a umožňuje jej odlišovat od pozdějších astronomických kompilací. Autoři studie upozornili, že katalog podle dostupných indicií pracoval s rovníkovými souřadnicemi. Takový výsledek přispívá k otázce, co Hipparchos skutečně měřil a nakolik jeho data převzal pozdější Klaudios Ptolemaios. Po staletí přitom astronomové znali Hipparchovo dílo hlavně z nepřímých zmínek.
Proč na jedné tabulce hvězd tolik záleží
Dějiny vědy nejsou jen řetězcem geniálních nápadů. Stejně důležité je vědět, kdo skutečně provedl měření, jak přesná byla a co po něm převzali další učenci. Ptolemaiův katalog z druhého století našeho letopočtu dlouho představoval hlavní dochovaný pramen antických hvězdných souřadnic. Jestliže můžeme částečně rekonstruovat starší vrstvu, získáváme možnost srovnávat dvě různé etapy astronomického poznání.
Studie z roku 2022 navíc naznačuje, že Ptolemaiův seznam nevznikl pouhým mechanickým přepsáním Hipparchových údajů. Srovnávání jednotlivých fragmentů dovoluje mnohem přesnější debatu o jejich vztahu. Jde o malou dochovanou část původně mnohem rozsáhlejšího vědeckého záznamu, přesto dokáže změnit výklad celé kapitoly historie astronomie. Vědci proto pokračují v hledání dalších listů a souvisejících rukopisů.
Co dalšího ještě leží pod inkoustem
Největší překvapení příběhu možná není samotný Hipparchos, ale způsob, jakým se jeho práce dostala do současnosti. Dokument nepřežil jako pečlivě střežená astronomická památka. Přežil částečně právě proto, že byl znovu použit k jinému účelu. Původní pisatel, pozdější opisovač ani středověký čtenář si nemohli představit, že jednou přijdou přístroje schopné od sebe odlišovat několik vrstev textu.
Podobné postupy dnes pomáhají odkrývat ztracené literární, historické i přírodovědné doklady. Zpráva o Hipparchově katalogu proto není oznámením, že byla starověká astronomie definitivně rozluštěna. Ukazuje spíše, že hranice mezi ztraceným a dochovaným věděním není tak pevná, jak se ještě nedávno zdálo. Občas ji dokáže posunout pergamen, který někdo před více než tisíci lety pokládal za vhodný k přepsání.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Journal for the History of Astronomy – New evidence for Hipparchus’ Star Catalogue revealed by multispectral imaging, DOI 10.1177/00218286221128289 [2], SAGE Journals – původní studie o Hipparchově katalogu [3], img ai generated