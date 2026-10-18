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Pod středověkým rukopisem se ukrýval ztracený hvězdný katalog. Vědci přečetli stopy antického génia

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Středověký písař potřeboval pergamen, a tak starý řecký text jednoduše odstranil a napsal přes něj nový. Po staletích se ukázalo, že tím skryl stopu po jednom z nejvýznamnějších astronomických děl antiky. Moderní zobrazovací technika odhalila údaje, které mohou pocházet z dávno ztraceného katalogu hvězd řeckého astronoma Hipparcha.
Pod středověkým rukopisem se ukrýval ztracený hvězdný katalog. Vědci přečetli stopy antického génia

Pod středověkým rukopisem se ukrýval ztracený hvězdný katalog. Vědci přečetli stopy antického génia

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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