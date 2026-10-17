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V Táboře je koalice Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Bastlová

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V Táboře podepsaly koaliční smlouvu vítězné Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga Bastlová (SOCDEM) zvolená na kandidátce uskupení Šance pro Tábor. V zastupitelstvu má koalice čtrnáct křesel ze sedmadvaceti.
V Táboře je koalice Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Bastlová

V Táboře je koalice Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Bastlová

Zdroj: Infocentrum Město Tábor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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