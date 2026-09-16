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V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice

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Až do příštího úterý budou moci lidé v Přerově jezdit autobusy MHD zdarma. Jde o součást Evropského týden mobility, podle radnice je to výborná příležitost vyzkoušet si, zda je automobil na cesty po městě skutečně potřeba.
V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice

V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice

Zdroj: poskytl Tomáš Navrátil
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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