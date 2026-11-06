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Odpadové centrum v Olomouci vytřídí dřevo i textil. Zajistí osmdesát obcí kraje

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Osmdesátka obcí a měst v Olomouckém kraji se nemusí obávat o to, jak bude likvidovat své odpady. Krajská odpadová společnost nyní vybrala technologii na moderní třídící linku za více než 360 milionů korun ve Chválkovicích. Od roku 2030 se výrazně zpřísní podmínky pro ukládání komunálního odpadu.
Odpadové centrum v Olomouci vytřídí dřevo i textil. Zajistí osmdesát obcí kraje

Odpadové centrum v Olomouci vytřídí dřevo i textil. Zajistí osmdesát obcí kraje

Zdroj: Odpady Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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